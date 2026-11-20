El informe Ocde 2026 revela que la deuda bruta colombiana alcanzó el 64,4% del PIB. La organización insta a ajustar las finanzas públicas para estabilizar la economía.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) emitió un llamado urgente sobre la situación de las finanzas públicas de Colombia en su Estudio Económico 2026. Este documento técnico de 142 páginas analiza en profundidad los crecientes desequilibrios macroeconómicos y propone un conjunto específico de reformas destinadas a restaurar la credibilidad financiera del país y estabilizar su deuda.

Cifras de la deuda superan los anclas previstas

Los datos presentados por la Ocde evidencian la magnitud del desafío fiscal que enfrenta el Gobierno Nacional Central. La deuda neta ya superó el ancla establecida del 55% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, la deuda bruta alcanzó el 64,4% del PIB durante el año 2025. Esta expansión del endeudamiento se acompaña de un déficit que se amplió hasta el 6,4% del PIB, lo cual ha incrementado significativamente los costos de endeudamiento y el servicio de la deuda pública.

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El papel de la Ley de Rescate Económico

Durante la presentación oficial del informe en el Ministerio de Hacienda, el secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, señaló que el proyecto de Ley de Rescate Económico se perfila como una herramienta viable para ejecutar el ajuste necesario en las cuentas fiscales colombianas. Este proyecto, presentado en octubre de 2026, tiene como objetivo adelantar a 2026 el fin de la cláusula de escape de la regla fiscal, permitiendo establecer metas estructurales revisadas a partir de 2027.

Mecanismos automáticos para el cumplimiento fiscal

La organización recomienda que Colombia adopte mecanismos automáticos de corrección cuando ocurran incumplimientos de las metas fiscales. Estas medidas incluyen la implementación de cuentas de control y rutas de ajuste diseñadas para compensar las desviaciones presupuestarias de manera oportuna. Asimismo, se sugiere utilizar proyecciones de ingresos más conservadoras, evitando depender de supuestos optimistas o de transacciones extraordinarias para sostener las cuentas del Gobierno.

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Reformas para mejorar la eficiencia del gasto

Un frente crítico de acción identificado por la Ocde es la eficiencia del gasto público. El estudio indica que cerca del 90% del gasto primario del Gobierno Nacional Central está comprometido por mandatos legales, incluyendo transferencias, pensiones, salarios y recursos para salud. Esta rigidez limita la capacidad del Estado para generar espacio fiscal en el corto plazo. Para abordar esto, se propone racionalizar la nómina pública y contener los costos de los contratos de prestación de servicios administrativos y las compras públicas.

Transparencia en subsidios y protección social

La Ocde también plantea eliminar gradualmente los subsidios al diésel (ACPM) mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La propuesta consiste en trasladar las variaciones de los precios internacionales directamente a los consumidores para crear un esquema más transparente. En el ámbito social, se recomienda mejorar la focalización de los subsidios para garantizar que los recursos lleguen a los hogares que más los necesitan, fortaleciendo al mismo tiempo la independencia operativa del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).