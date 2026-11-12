OCDE confirma bajada migratoria pero destaca récord en España y Colombia

La OCDE revela que la migración a países desarrollados bajó un 1,6% en 2025. Sin embargo, España, Portugal e Italia registraron aumentos significativos gracias a políticas de regularización.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) reveló este jueves 12 de noviembre que la migración hacia los países desarrollados disminuyó por segundo año consecutivo en 2025, con una caída interanual del 1,6%. A pesar de esta tendencia descendente global, los flujos migratorios se mantienen en niveles históricos altos, con movimientos significativos hacia destinos como España desde Colombia.

Destinos principales y políticas de regularización

El informe anual de la organización, publicada el 12 de noviembre, indica que los 38 países miembros registraron 6,1 millones de nuevos migrantes permanentes en el año pasado. Esta cifra representa una reducción respecto a los 6,2 millones registrados en 2024. Los migrantes permanentes se definen como ciudadanos extranjeros que establecen su residencia de manera duradera en el país de destino.

Also read Estudiante de la Uninorte logra el puntaje más alto del país en Saber Pro 2025

No obstante, la tendencia general oculta aumentos drásticos en naciones específicas. Portugal lideró las estadísticas con un incremento del 139% en recepción de extranjeros. Italia registró un aumento del 46%, mientras que España aumentó su flujo migratorio en un 25%. Este crecimiento español está asociado directamente con la reforma migratoria implementada en mayo de 2025, que simplificó los procedimientos de residencia y amplió los mecanismos de regularización.

El gobierno español, dirigido por el socialista Pedro Sánchez, ha mantenido una postura abiertamente favorable hacia la inmigración. A principios de 2026, el ejecutivo lanzó un plan extraordinario de legalización para cientos de miles de personas, principalmente de América Latina. Esta política contrasta con la situación fronteriza de finales de julio, cuando decenas de miles de migrantes irrumpieron desde Marruecos en Ceuta, generando una crisis sin precedentes.

Advertisement

Orígenes migratorios y comparativas globales

India se consolidó nuevamente como el primer país de origen de los flujos migratorios hacia la OCDE en 2024, a pesar de una fuerte caída en las cifras globales. China y Colombia ocuparon las siguientes posiciones más importantes. La emigración de ciudadanos colombianos aumentó un 4% en 2024, alcanzando las 252.000 personas. La mayoría de estos ciudadanos se dirigieron a España y Estados Unidos.

En contraposición a los aumentos en el sur de Europa, las potencias tradicionales vieron descensos notables. Estados Unidos registró una caída del 14%, el Reino Unido un 32%, Canadá un 19% y Alemania un 6%. A pesar de la reducción, Estados Unidos sigue siendo el principal receptor con 1,2 millones de llegadas. Alemania ocupó el segundo lugar con 538.000 llegadas, mientras que España se posicionó en el tercer lugar con 460.000 destinos.

Canadá cerró el top cuatro con 394.000 migrantes, seguido de Francia con 334.000. En el ámbito de las solicitudes de asilo, hubo un total de 1,1 millones en 2025 en los países de la OCDE, excluyendo a Estados Unidos. Esto representa una disminución del 22% respecto al año anterior, tras haber alcanzado niveles récord previamente.

Naturalizaciones y situación laboral de los migrantes

El número de naturalizaciones en los países de la OCDE volvió a aumentar en 2025, alcanzando los 3 millones en total. Alemania y España registraron niveles históricos, con 309.000 y 300.000 naturalizaciones respectivamente. Estas cifras solo fueron superadas por Estados Unidos, que procesó casi 900.000 naturalizaciones. Los principales países de origen de los solicitantes de asilo fueron Venezuela, México y Haití, seguidos de Afganistán, Cuba y Colombia.

Advertisement

El informe destaca que la proporción de hombres sigue predominando en los flujos migratorios. En 2024, la proporción promedio de mujeres entre los nuevos migrantes se situó en el 46%. Respecto al empleo, la situación de los inmigrantes se mantuvo favorable a pesar de las señales de desaceleración económica. Cerca del 71% de los inmigrantes tienen empleo, aunque las tasas de paro aumentaron hasta un promedio del 8,3% en la mayoría de los países.

La tasa de actividad de los migrantes ha aumentado en la mayoría de los países de la OCDE y se ha mantenido superior a la de las personas nacidas en el país. La cifra alcanzó el 77,1% para los migrantes, frente al 76% para los locales. Estos datos confirman la integración laboral activa de los nuevos residentes en la economía global, a pesar de los desafíos macroeconómicos actuales.