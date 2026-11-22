La OCDE recomienda a Colombia subir la edad de pensión y ampliar el IVA para reducir la deuda pública y evitar que el crecimiento se ralentice en los próximos años.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha presentado oficialmente su informe de estudios económicos para Colombia, solicitando al Gobierno Nacional la implementación urgente de reformas sociales y tributarias en los próximos cuatro años. Las recomendaciones centrales incluyen aumentar la edad de pensión, ampliar la base gravable del Impuesto al Valor Agregado, IVA, y eliminar los subsidios asignados por estratos, con el objetivo explícito de mejorar la situación fiscal y reducir la deuda pública.

Urgencia fiscal y proyecciones de deuda

El organismo subraya que estas medidas son indispensables para enfrentar los riesgos fiscales que ya están limitando el margen de maniobra de la política económica. Según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, la deuda neta del Gobierno Nacional Central aumentaría del 58% del PIB al 60% en 2026, y podría escalar hasta el 67% si no se adoptan medidas adicionales, un nivel cercano al límite de sostenibilidad estimado en 71%. Este escenario se agrava con un déficit fiscal proyectado del 9,5% del PIB y un déficit primario del 4,5%, lo que intensifica la necesidad de un ajuste del gasto público que oscila entre un recorte de 30 y 35 billones de pesos.

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Impacto en crecimiento y empleo

La OCDE advierte que mantener los desequilibrios financieros actuales limitaría aún más la capacidad de acción del Gobierno y afectaría directamente el crecimiento económico. Las estimaciones indican que el PIB real se reduciría de un 2,6% en 2025 y 2026 a aproximadamente un 2,1% para el próximo año. Asimismo, la tasa de desempleo, que se situó en un 8,5% para 2026, podría aumentar hasta alcanzar un 8,8% para el siguiente periodo. A pesar de que el consumo público y los niveles históricamente bajos de desempleo han respaldado la economía, la inversión se mantiene débil debido a la incertidumbre y los altos costos de financiamiento, con una caída prevista del 10,3% al 3,4% en el consumo del gobierno nacional.

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Demografía y reforma de pensiones

Uno de los puntos más vulnerables identificados es el rápido envejecimiento de la población colombiana, donde la población en edad de trabajar alcanzará su máximo nivel a comienzos de la década de 2040. Las proyecciones muestran que esta fuerza laboral se expandirá durante unos 15 años, llegando a su punto máximo hacia 2043, un 6% por encima de su nivel de 2026, antes de entrar en un descenso sostenido. La OCDE recomienda avanzar en una nueva reforma pensional más allá de la aprobada en 2024, que entrará en vigencia en 2027, para modificar gradualmente los parámetros del sistema y ajustar las edades legales de jubilación, que actualmente son 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, mucho más bajas que el promedio de la organización.

Credibilidad y costo del financiamiento

El informe destaca que recuperar la credibilidad fiscal es fundamental para reducir las primas de riesgo y los costos de financiamiento, aliviando la carga sobre la política monetaria. Aunque reconoce que algunas de estas medidas pueden resultar impopulares, la OCDE insiste en la necesidad de un ajuste fiscal ambicioso para evitar que la deuda continúe aumentando en el mediano plazo. La organización señala que una consolidación fiscal creíble no solo mejorararía las condiciones financieras, sino que también sostendría una senda de crecimiento más equilibrada, permitiendo al país enfrentar los desafíos estructurales derivados del cambio demográfico y las presiones sobre el gasto pensional.