Ocho militares heridos en ataque con drones en Bolívar son atendidos en Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander atiende a ocho soldados tras el atentado con drones en Santa Rosa del Sur. El ataque dejó tres muertos y múltiples heridos graves.

Ocho integrantes del Ejército Nacional que resultaron heridos durante un atentado terrorista del pasado sábado 7 de noviembre contra un cantón militar en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron trasladados a Bucaramanga para recibir atención médica especializada en el Hospital Universitario de Santander, HUS.

Ante la emergencia, el principal centro médico público de alta complejidad del nororiente colombiano activó su disponibilidad médica, quirúrgica y hospitalaria para recibir a los uniformados. Según informó la institución, los ocho militares, con edades entre los 19 y los 32 años, comenzaron a llegar al centro asistencial desde aproximadamente las 4:20 de la tarde del sábado 7 de noviembre.

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Estado médico de los uniformados atendidos

Dos militares heridos en Santa Rosa del Sur permanecen en cuidados intensivos. El Hospital Universitario de Santander confirmó que dos de los uniformados tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente de manera inmediata y permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI. Uno de ellos, de 19 años, fue sometido a una cirugía abdominal exploratoria y, de acuerdo con el reporte médico, se encuentra estable.

El segundo paciente, de 32 años, requirió transfusiones de sangre y maniobras de reanimación, por lo que permanece con pronóstico reservado. Ambos reciben manejo multidisciplinario y vigilancia médica permanente, precisó el HUS en su comunicado oficial.

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Los otros seis integrantes de las Fuerzas Militares continúan bajo atención hospitalaria, de acuerdo con las lesiones que presentan y su evolución clínica. La institución manifestó su solidaridad con los uniformados afectados, sus familias, el Ejército Nacional y los habitantes de Santa Rosa del Sur.

Detalles del ataque terrorista en el sur de Bolívar

Tres militares murieron en el atentado en Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. El ataque se registró hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando drones acondicionados con explosivos fueron utilizados para atacar las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, donde opera el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.

Las detonaciones causaron daños en la infraestructura militar y dejaron decenas de integrantes de la Fuerza Pública afectados. El Ejército Nacional confirmó que las víctimas mortales fueron identificadas como el soldado profesional Jairo Lince Carvajal y los soldados regulares Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina.

Además, el balance del ataque fue de 35 uniformados afectados, de los cuales 16 sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser remitidos a diferentes centros asistenciales, entre ellos hospitales de Bucaramanga. Esta cifra incluye a los ocho que fueron derivados específicamente al HUS para tratamiento especializado.

Posicionamiento del gobierno ante la amenaza tecnológica

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó el atentado y expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y con los uniformados heridos. Declaró que la guerra cambió y que hoy también se libra con drones, criticando al gobierno anterior por haber dejado desprotegidos a los soldados y policías sin las capacidades necesarias para enfrentar esta nueva modalidad de guerra utilizada por el narcoterrorismo.

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El mandatario afirmó que en La Patria Milagro están trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones. Indicó que harán todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la difícil situación económica de las finanzas públicas.

De La Espriella afirmó que la seguridad y la vida de los soldados, policías y ciudadanos son prioridad en su gobierno. Aseguró que actuarán con responsabilidad, buscando los recursos y la tecnología necesarios para que la Fuerza Pública tenga las herramientas que necesita para enfrentar esta amenaza.

Críticas a la gestión previa y compromiso estatal

El presidente acusó al mandatario anterior de ser un mitómano que dijo haber dejado todo listo para contratar un escudo antidrones. Señaló que su ministro de Defensa y su viceministra viajaron por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada, ni siquiera dejaron los estudios necesarios.

Al terminar, De La Espriella expresó su solidaridad con las familias de los héroes asesinados y les envió sus oraciones. Reafirmó que la sangre de los fallecidos no quedará impune y que, con la ayuda de Dios, el valor de los soldados y policías y toda la capacidad legítima del Estado, derrotarán al narcoterrorismo.

El Hospital Universitario de Santander indicó que mantiene su disponibilidad para recibir a otros pacientes que eventualmente deban ser trasladados como consecuencia del ataque. La respuesta institucional busca garantizar la estabilización y tratamiento adecuado de todos los heridos en la región del sur de Bolívar.