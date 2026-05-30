Ocho temblores sacuden Cundinamarca, Santander y Huila el 29 de mayo de 2026

El Servicio Geológico Colombiano registró ocho sismos de profundidad superficial en distintas regiones del país, con epicentros en Paratebueno, varios municipios de Santander y Saladoblanco, sin reportar daños graves pero activando protocolos de seguridad.

El viernes 29 de mayo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano registró un total de ocho temblores distribuidos en distintas regiones del país, con informes actualizados hasta las 19:40 horas.

El primer sismo del día se sintió en el municipio de Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca, a una profundidad considerada superficial, lo que incrementó la percepción del movimiento en la población local. A pocos kilómetros del epicentro, específicamente a 11 km, se encontraban los poblados de Medina (Cundinamarca) y a 31 km de la zona se localizó Barranca De Upía, en Meta, donde también se reportaron leves vibraciones.

Posteriormente, la actividad sísmica se desplazó hacia el norte del país, afectando varios municipios del departamento de Santander. Los temblores se sintieron en Los Santos, Jordán y Zapatoca, con distancias variables entre los epicentros y cada localidad: desde 6 km hasta 17 km, lo que indica que la zona sísmica estuvo bastante activa durante varias horas.

Cada uno de estos eventos se clasificó como de profundidad superficial, sin generar daños estructurales significativos, pero sí provocó la activación de los protocolos de respuesta de protección civil en los municipios involucrados, que mantuvieron a la población informada y recomendó evitar zonas potencialmente inestables. El último sismo del día se detectó en Saladoblanco, en el departamento de Huila, a una distancia de 20 km del centro urbano y a 11 km de Isnos, otro municipio del mismo departamento.

Este temblor también presentó una profundidad superficial y se acompañó de una serie de réplicas menores en los alrededores, incluyendo las localidades de San Agustín y otros asentamientos cercanos. La distribución de los ocho sismos indica una actividad tectónica dispersa a lo largo de la cordillera Oriental, involucrando tanto la zona andina como la zona de los Llanos Orientales.

Las autoridades del Servicio Geológico reiteraron que, aunque la magnitud de los eventos fue baja, la repetición de temblores en áreas pobladas obliga a mantener la vigilancia y la preparación de la población, sobre todo en regiones con antecedentes sísmicos. En respuesta a la serie de temblores, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reforzaron las campañas de educación ciudadana, orientando a los habitantes sobre las medidas de seguridad durante un sismo: buscar refugio bajo muebles robustos, alejarse de estructuras vulnerables y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Asimismo, se hizo un llamado a los gobiernos locales para que revisen la integridad de infraestructuras críticas como puentes, escuelas y hospitales en los municipios de Cundinamarca, Santander y Huila. La población de los municipios más cercanos a los epicentros, como Los Santos y Jordán, reportó haber sentido las sacudidas durante unos segundos, aunque no se registraron lesiones ni daños materiales mayores.

La actividad sísmica del viernes 29 de mayo constituye un recordatorio de la necesidad de fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los fenómenos naturales que afectan a Colombia





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