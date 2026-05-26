Odinsa Vías alerta sobre la falta de resolución oficial ante las tarifas diferenciales de Autopistas del Café

Odinsa Vías declara que no ha recibido notificación oficial de la ANI respecto a un posible rechazo de la Iniciativa Privada Conexión Centro y advierte sobre las implicaciones de aplicar tarifas diferenciales en medio del proceso electoral.

Odinsa Vías , la filial de concesiones del Grupo Argos, ha señalado que aún no ha recibido una notificación oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ( ANI ) respecto a un posible rechazo de la Iniciativa Privada Conexión Centro .

La ausencia de un acto administrativo que confirme la aplicación de tarifas diferenciales en los peajes de Autopistas del Café ha generado incertidumbre entre los actores involucrados. En las mesas de diálogo instaladas con los manifestantes del Eje Cafetero, se discutió públicamente la reducción del cobro de 17.800 pesos a 700 pesos para residentes de municipios cercanos, medida anunciada por la ANI el pasado 20 de mayo.

Sin embargo, el director ejecutivo de Odinsa Vías, Gustavo Ordóñez, recordó que el proyecto Conexión Centro, cuyo costo asciende a 7 billones de pesos, incluye 77 kilómetros de doble calzada, 20 intersecciones y una bolsa de 180.000 millones de pesos destinada a obras regionales. Ante la falta de una resolución formal, la entidad advierte sobre las consecuencias que una decisión anticipada pueda tener en el contexto electoral, a escasas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La principal demanda de los manifestantes es el rechazo a la Iniciativa Privada Conexión Centro, alegando que cualquier decisión de la ANI debe estar motivada y cumplir con lo dispuesto en la Ley 1508, la cual regula los procesos de evaluación de estudios de factibilidad. Odinsa Vías ha presentado a la agencia varios escenarios de mejora para la región, solicitando que la socialización incluya a los cuatro departamentos involucrados: Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.

Según la compañía, la aplicación de tarifas diferenciales requeriría una nueva resolución del Ministerio de Transporte que redefina el esquema tarifario y establezca claramente los usuarios elegibles. De implementarse, la medida reduciría los ingresos de la concesión, ya que el contrato de primera generación incluye un ingreso mínimo garantizado.

En caso de que el recaudo total del año sea menor al ingreso mínimo, la ANI tendría la obligación de compensar la diferencia, lo que repercutiría negativamente en los accionistas de la concesión. Ante este escenario, Odinsa Vías plantea dos posibles caminos para la ANI: esperar a que concluya el proceso electoral y socializar el proyecto con la comunidad, o proceder inmediatamente con los anuncios y afrontar un posible rechazo.

En caso de rechazo, la empresa solicitará a la agencia que revise los fundamentos de la decisión y considere argumentos alternativos para continuar el proceso, ya sea bajo la administración actual o la futura. Además, el originador del proyecto mantiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición, el cual será resuelto por la propia ANI.

Si se opta por socializar la iniciativa privada, se abriría un proceso de selección abreviada en el que Odinsa competiría con otros interesados, pudiendo resultar adjudicatario si su oferta resulta la más favorable. Las movilizaciones surgidas desde el 15 de mayo en los peajes de Autopistas del Café fueron atendidas en reuniones entre el 19 y el 20 de mayo, aunque hasta la fecha no se ha definido con precisión quiénes serán los usuarios beneficiados por la tarifa diferencial ni los requisitos para acceder a ella





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