Odisea en Santander: Bloqueos Viales Revelan Crisis por Impuesto Predial y Descontento Ciudadano

Un viaje de Bogotá a Bucaramanga se convierte en una odisea de más de 11 horas debido a los bloqueos viales en Santander, causados por la protesta ciudadana contra el aumento desproporcionado del impuesto predial derivado del catastro multipropósito. El periodista Rodolfo Galvis Blanco de Vanguardia documenta la situación, revelando el impacto en la vida diaria de comerciantes, transportistas y agricultores, así como la falta de respuesta del gobierno.

Más de once largas horas, entre la noche del jueves y la mañana de este viernes, demandó el vehículo que transportaba al periodista Rodolfo Galvis Blanco, de Vanguardia, para completar el trayecto entre Bogotá y Bucaramanga. Un viaje que, en condiciones normales, no debería exceder las siete horas, pero que se transformó en una odisea marcada por los bloqueos viales que asfixian a Santander .

El periodista documentó en video, tramo a tramo, los cierres, las extensas filas y el drama que se vive en las carreteras. Su experiencia es un reflejo de una crisis que afecta a más de sesenta municipios, donde el descontento ciudadano por los excesivos cobros del impuesto predial, derivados del controvertido catastro multipropósito, ha provocado una parálisis que perjudica a miles de ciudadanos, poniendo de manifiesto el abandono, la tensión social y el profundo malestar que agita a toda una región.\La imposibilidad de viajar por vía aérea obligó al periodista a recurrir a la carretera. Esta decisión reveló una crisis aún más profunda. Ocho bloqueos marcaron el recorrido, con filas de entre dos y cuatro kilómetros de camiones, tractomulas y vehículos particulares en cada punto, demostrando la magnitud del colapso. Estos datos representan familias, comerciantes y conductores atrapados durante ocho, diez o incluso catorce horas o más, perdiendo citas médicas y jornadas laborales. “Nos dejaron pasar por ser medio de comunicación”, relató Galvis Blanco, un privilegio contrastante con la realidad del ciudadano común, forzado a esperar sin garantías mientras el tiempo, y con él su sustento, se desvanece en medio de la incertidumbre. Avanzar implicó asumir riesgos adicionales: ante los bloqueos, la única salida fue desviarse por caminos rurales y veredales que, en plena temporada de lluvias, se convierten en verdaderas trampas, con lodo, carreteras deterioradas y tramos inestables que ponen en riesgo la seguridad de quienes intentan llegar a su destino. No es solo una cuestión de incomodidad, sino de un tránsito inseguro, donde cualquier error puede resultar en un accidente. En este contexto, el caos y la indignación son los sentimientos predominantes. Los bloqueos son la expresión de una comunidad que siente que no ha sido escuchada. El detonante es el catastro multipropósito impulsado por el Gobierno Nacional, que, según las denuncias, ha incrementado el impuesto predial de manera desproporcionada en al menos sesenta municipios del departamento.\Las consecuencias ya se sienten en la vida diaria: los comerciantes informan pérdidas por mercancías que no llegan o se dañan en el camino, los transportistas acumulan sobrecostos y los trabajadores pierden días de ingresos; en el campo, la situación es aún más crítica, ya que los agricultores y los pequeños propietarios aseguran que el incremento del impuesto predial los está empujando a una decisión impensable hace unos años: abandonar sus tierras. “Hoy muchos dicen que no pueden tener su finca, porque con ella van a tener que pagar el predial”, se repite en los bloqueos, como un eco de desesperación. No es una consigna, es una advertencia sobre la crisis de la economía rural. La ciudadanía insiste en que no se opone a la actualización catastral, sino a la forma en que se ha implementado: sin gradualidad, sin suficiente información y sin medidas que protejan a quienes no pueden asumir estos incrementos. La crítica se centra en la falta de respuesta del Gobierno Nacional, que hasta ahora no ha logrado canalizar el descontento ni ofrecer soluciones concretas. Mientras tanto, la crisis continúa: los bloqueos no solo paralizan las carreteras, sino que paralizan la economía, afectan el suministro y profundizan la sensación de abandono estatal. El viaje de once horas y cuarenta minutos no fue simplemente un retraso para un periodista, sino la evidencia de una región atrapada entre decisiones administrativas y la falta de respuestas oportunas; es la historia de miles de ciudadanos que hoy ven cómo moverse, trabajar o incluso conservar su tierra se ha convertido en una lucha diaria. Y la pregunta sin respuesta, suspendida en cada carretera bloqueada, es: ¿Cuánto más tendrá que resistir la gente antes de que se escuche su voz





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