OEA Rechaza Amenazas contra Candidatos Presidenciales en Colombia y Recuerda Atentado contra Miguel Uribe

La Misión de Observación Electoral de la OEA condena las amenazas y vandalismo contra candidatos en Colombia, recordando el grave atentado contra Miguel Uribe y la tensa situación de seguridad electoral marcada por denuncias cruzadas.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/ OEA ) ha expresado su profunda preocupación y ha rechazado enérgicamente las amenazas de muerte dirigidas contra candidatos presidenciales en Colombia , así como los actos de vandalismo perpetrados contra las sedes de campaña. La organización ha sido informada de múltiples candidaturas que han sido objeto de intimidación, en un escenario electoral ya ensombrecido por eventos de suma gravedad. Entre estos, destaca de manera particular el atentado sufrido en junio de 2025 por el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que evidenció la fragilidad del ambiente político y la urgente necesidad de garantizar la seguridad de quienes aspiran a liderar el país.

La MOE/OEA, al pronunciarse sobre esta delicada situación, subraya la importancia de un proceso democrático libre de violencia y coacción, donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni temores.

El clima de seguridad en Colombia se ha visto notablemente tensado en las últimas semanas, a raíz de denuncias cruzadas de amenazas contra figuras políticas relevantes. Una de las más resonantes fue la revelada el pasado viernes por el propio presidente Gustavo Petro, quien afirmó tener información sobre un supuesto plan para atentar contra el candidato oficialista Iván Cepeda, actual líder en las encuestas de intención de voto. Según Petro, esta información provendría de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Paralelamente, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) ha denunciado la existencia de un presunto plan orquestado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el objetivo de atentar contra la candidata Paloma Valencia, representante del partido de derecha Centro Democrático. Otros aspirantes, como el prominente abogado y precandidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, también han manifestado haber recibido amenazas, aumentando la sensación de inseguridad en la contienda electoral.

Este pronunciamiento de la misión de la OEA se produce en un momento crucial, poco después de que las autoridades colombianas anunciaran nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad del proceso electoral en todo el territorio nacional, incluyendo la oferta de una recompensa de hasta mil millones de pesos (aproximadamente 275.000 dólares) para quienes proporcionen información que permita prevenir atentados contra los aspirantes a la presidencia.

Ante este panorama, la MOE/OEA reafirma su compromiso con la observación electoral imparcial y objetiva, y hace un llamado a todas las partes involucradas a garantizar un ambiente de paz y respeto durante la campaña. La organización recuerda que, desde hace aproximadamente un año, se ha implementado el Plan Democracia, una estrategia que busca asegurar el normal desarrollo del proceso electoral mediante el despliegue de la fuerza pública y una estrecha coordinación interinstitucional. Este plan incluye medidas de protección para candidatos, puestos de votación y ciudadanos, buscando prevenir cualquier tipo de alteración del orden público que pueda afectar la transparencia y legitimidad de los comicios.

La misión enfatiza que la democracia colombiana se fortalece con la participación activa y segura de todos sus ciudadanos y que es responsabilidad del Estado y de todos los actores políticos garantizar un entorno donde el debate de ideas prevalezca sobre la violencia y la intimidación. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este proceso, esperando que las autoridades logren restablecer un clima de seguridad que permita a los colombianos elegir libremente a sus próximos gobernantes, reafirmando así los principios democráticos y el estado de derecho en el país. La MOE/OEA continuará monitoreando de cerca la situación y ofrecerá recomendaciones para mejorar las garantías electorales en futuras ocasiones





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