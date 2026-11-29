El presidente Abelardo de la Espriella enfrenta una brutal retaliación terrorista con ataques en Cúcuta y Villavicencio, mientras el CICR reporta que 2025 fue el año más violento.

La escalada de violencia en Colombia ha provocado un debate intenso sobre la efectividad de las estrategias de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. Una oleada de ataques coordinados por organizaciones terroristas ha puesto en jaque la gobernabilidad nacional, generando dudas en la ciudadanía sobre si el orden público se está escapando de control.

Cronología de ataques brutales en la última semana

Los hechos más recientes ilustran la magnitud de la ofensiva criminal. En la madrugada del lunes, dos drones atacaron el comando de Policía de Norte de Santander en Cúcuta, resultando en tres civiles heridos y daños en sesenta casas. Esa misma noche, un carrobomba explotó en Villavicencio, causando veintitrés lesionados y afectando ochenta y cinco inmuebles.

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La violencia continuó sin tregua el martes, cuando un atentado contra la red eléctrica provocó un apagón en cinco departamentos del Suroccidente. En Cartagena, setenta y seis personas permanecieron secuestradas durante diecisiete horas en un almacén. La cifra de bajas aumentó el miércoles en Padilla, Cauca, donde dos policías fueron asesinados y otros cuatro heridos al acompañar a funcionarios municipales.

El jueves, el asesinato del fiscal Harold Chicaiza Bolaños en Balboa, Cauca, y la muerte del auxiliar Juan Alcides Murillo de diecinueve años en un ataque con drones en Condoto, Chocó, destacaron la letalidad creciente. El viernes, una bomba en Los Patios, Norte de Santander, hirió a cuatro policías, mientras otro uniforme murió en Arenal, Bolívar, debido a un ataque aéreo.

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Estrategia anarquista y expansión criminal

Estos incidentes, con la excepción de la toma de rehenes en Cartagena atribuida a una banda de ladrones, no son aislados. Representan una estrategia deliberada para socavar la estabilidad del Estado. La visión simplista de que los grupos solo buscan lucro mediante narcotráfico o minería ilegal se ve refutada por la capacidad de causar caos político y social.

La situación actual es la continuidad de un conflicto agravado por la expansión territorial y la acumulación de riqueza criminal. El auge del narcotráfico global y la alta rentabilidad del oro han permitido a estas facciones fortalecer su capacidad bélica. Esto representa un desafío directo a la autoridad gubernamental y a la vida de los ciudadanos.

Impacto humanitario y datos del CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) concluyó que 2025 fue el año más violento de la última década. El organismo registró novecientas sesenta y cinco personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, siendo la mayoría civiles. También documentó trescientas ocho nuevas desapariciones forzosas en el territorio nacional.

Las cifras de desplazamiento son alarmantes. Al menos doscientos treinta y cinco mil seiscientas diecinueve personas se desplazaron individualmente. Ochenta y siete mil sesenta y nueve personas lo hicieron en eventos masivos, y ciento setenta y seis mil setenta y tres permanecieron confinadas. Frente a 2024, el desplazamiento individual creció un cien por ciento y el masivo un ciento once por ciento.

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Legado de la política de paz y deterioro institucional

El terrorismo tuvo un leve respiro durante los primeros meses de la política de paz total del expresidente Gustavo Petro. Sin embargo, tras el fracaso de los acuerdos con el Estado Mayor Central de las Farc (Emc) y su comandante Iván Mordisco en abril de 2023, inició una cascada de atentados. Se sumaron el ElN, El Clan del Golfo y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf).

El exministro de Defensa Iván Velásquez reconoció que los grupos criminales aprovecharon las treguas para fortalecer sus redes. El número de integrantes creció de catorce mil a más de veintinueve mil cincocientos. A este panorama se suma el deterioro de las agencias de inteligencia debido a decisiones políticas del cuatrienio anterior.