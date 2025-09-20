Ofensiva en Gaza: El fantasma de la toma de control y la crisis humanitaria

El conflicto en la Franja de Gaza se intensifica, con una ofensiva terrestre israelí respaldada por Estados Unidos y acusaciones de genocidio por parte de la ONU. La situación humanitaria empeora dramáticamente, con la población desplazada enfrentando una crisis de vivienda, escasez de recursos y un número creciente de víctimas.

En febrero pasado, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el expresidente estadounidense Donald Trump declaró que Estados Unidos tomaría el control de la Franja de Gaza , asumiendo la responsabilidad de desmantelar las peligrosas bombas sin explotar y otras armas en el territorio.

Ocho meses después, y a pocas semanas de cumplirse dos años de la declaración de guerra contra Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, las palabras de Trump parecen prefigurar la situación actual. Israel lanzó una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza el pasado martes, respaldada por Estados Unidos, su principal aliado, en su objetivo de erradicar a Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 que causó la muerte de 1.219 personas en Israel. Esta ofensiva se produce en medio de una creciente alarma internacional por la suerte de la población en el devastado territorio. El inicio de la ofensiva coincidió con la publicación de un informe de la comisión de investigación independiente de la ONU, que acusó a Israel de cometer un 'genocidio' en Gaza y responsabilizó a Netanyahu y a otros dirigentes israelíes. El informe detalla seis patrones evidenciados, incluyendo el asesinato y las lesiones graves intencionales a palestinos, la destrucción sistemática de lugares culturales y religiosos, el asedio deliberado que provocó hambruna, la destrucción del sistema de salud, el uso de violencia sexual y el ataque deliberado contra niños. Israel rechazó categóricamente el informe, calificándolo de 'sesgado y mentiroso' y exigiendo la disolución de la comisión investigadora. La activista y abogada palestina Soraida Hussein advierte que la incapacidad para detener lo que está ocurriendo es un mal presagio para las futuras generaciones. Mientras tanto, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sugirió una posible 'bonanza' inmobiliaria en Gaza y discutió con Washington la posibilidad de dividir el enclave. La promesa de emplear una 'fuerza sin precedentes' en Ciudad de Gaza está causando un centenar de muertes diarias, mientras miles de gazatíes intentan huir hacia el sur, enfrentando altos costos y zonas ya saturadas de desplazados. Esperanza Santos, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Gaza, relata la desesperada situación de la población desplazada, que se traslada al sur sin tener dónde alojarse. No hay viviendas disponibles y las pocas que hay son inaccesibles para la mayoría. Ni siquiera hay espacio para tiendas de campaña, lo que obliga a las personas a dejar sus pertenencias en las cunetas y asentarse en lugares inhabitables. Los servicios básicos están sobrecargados, con casi dos millones de habitantes viviendo en apenas 42 kilómetros cuadrados, con acceso limitado a agua, alimentos y atención médica, lo que anticipa un colapso total de Gaza. La ONU estima que alrededor de un millón de personas vivían en la ciudad de Gaza a finales de agosto, cuando gran parte de la ciudad ya estaba en ruinas y la campaña israelí había causado más de 65.000 muertes, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud local. Muchos gazatíes desplazados insisten en que no hay un lugar seguro en el territorio, prefiriendo morir en sus casas. Testimonios de personas como Abu Abd Zaqut reflejan la brutalidad de la situación, mientras que otros, como Fatima Lubbad, describen la experiencia como el 'juicio final' o el 'infierno', con un cierre de los pasos temporales y la imposibilidad de huir





