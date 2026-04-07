Offset, rapero de Migos, herido en tiroteo en Florida: se encuentra estable

El rapero Offset, exintegrante del grupo Migos, fue herido en un tiroteo en Florida. Se encuentra estable y bajo observación médica. Las autoridades investigan el incidente.

La comunidad del hip-hop se encuentra consternada tras la noticia de que el reconocido rapero estadounidense Offset , anteriormente miembro del aclamado grupo Migos , fue víctima de un tiroteo que tuvo lugar la tarde del lunes 6 de abril en el estado de Florida .

Según el último comunicado médico emitido por su equipo de comunicación, el artista, conocido por su prolífica carrera y su relación con la también famosa rapera Cardi B, se encuentra actualmente en condición estable y bajo minuciosa observación médica. Los alarmantes acontecimientos se desarrollaron después de las 7:00 p.m. (hora local) en el estacionamiento del prestigioso Seminole Hard Rock Hotel & Casino, un lugar frecuentado por celebridades y conocido por su alta seguridad. Kiari Kendrell Cephus, el verdadero nombre del talentoso músico de 34 años, fue alcanzado por los disparos en circunstancias que aún están siendo investigadas a fondo por las autoridades de la Policía de Seminole. La incertidumbre rodea los motivos detrás del ataque, lo que ha generado una gran preocupación entre sus seguidores y colegas de la industria musical.\El portavoz oficial del artista emitió un comunicado a la cadena ABC, transmitiendo un mensaje de tranquilidad a los millones de seguidores de Offset. En este comunicado, se confirmó que el rapero recibió un disparo y está recibiendo atención médica en el hospital, con su condición descrita como estable. La rápida respuesta de las autoridades locales fue notable. Informes policiales oficiales han confirmado la detención de dos individuos en relación con el incidente, lo que sugiere un progreso significativo en la investigación. La policía se encuentra recopilando minuciosamente grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el estacionamiento, así como testimonios de testigos presenciales. El objetivo principal de esta investigación es determinar de manera precisa si el ataque fue un acto premeditado, un intento de robo frustrado o si se trató de una situación de mayor complejidad. Este incidente evoca dolorosos recuerdos y reabre viejas heridas en el entorno del artista. En noviembre de 2022, el trágico asesinato de Takeoff, compañero de grupo y sobrino de Offset, en una bolera de Houston, dejó una profunda cicatriz en la vida del rapero y marcó un punto de inflexión en su carrera musical. La pérdida de Takeoff continúa siendo un tema de gran sensibilidad para Offset y sus seguidores.\Además de su destacada trayectoria musical, Offset es ampliamente reconocido por su vida personal, particularmente por su matrimonio de siete años con la superestrella Cardi B, con quien comparte dos hijos. Hasta el momento, Cardi B no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el estado de salud de su expareja, lo que ha generado especulaciones y expectativas en las redes sociales y entre los medios de comunicación. La atención mediática se ha centrado en el impacto del tiroteo en la vida de Offset, su recuperación y las potenciales implicaciones legales para los detenidos. El incidente ha provocado una oleada de reacciones en la comunidad del hip-hop, con numerosos artistas y personalidades expresando su apoyo y solidaridad a Offset y a su familia. La investigación en curso y las declaraciones oficiales de las autoridades serán cruciales para esclarecer los detalles de este preocupante suceso y determinar las medidas a tomar para garantizar la seguridad de los artistas y del público en general





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