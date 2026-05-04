Oficial de la Policía hallada sin vida en Providencia: familiares denuncian advertencias previas

Una oficial de la Policía fue encontrada muerta en la isla de Providencia, donde residía en las instalaciones policiales. Familiares y medios locales indican que la uniformada había denunciado situaciones preocupantes antes de su muerte, lo que ha generado una investigación por parte de las autoridades. Este caso se suma a otros eventos violentos recientes en Colombia.

Una oficial de la Policía Nacional fue encontrada sin vida en la isla de Providencia , parte del archipiélago de San Andrés , donde ejercía como comandante.

Según fuentes oficiales, el cuerpo fue hallado el sábado dentro de las instalaciones policiales de la isla, un lugar donde es común que los agentes residan debido a la remota ubicación de la zona. La Policía emitió un comunicado en el que confirmó el deceso y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la uniformada.

Providencia, una pequeña isla de aproximadamente 17 kilómetros cuadrados y con una población cercana a los 5.000 habitantes, es un territorio aislado en el Caribe colombiano. Versiones de medios locales indican que el cuerpo de la oficial fue descubierto por otro uniformado, y se menciona que la subteniente había denunciado previamente, a través de los canales institucionales, situaciones que podrían estar relacionadas con su muerte.

Familiares de la víctima señalaron que la oficial había dejado advertencias sobre su situación y anunciaron que presentarán pruebas ante las autoridades para que investiguen el caso. Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Este trágico suceso se suma a otros eventos violentos recientes en Colombia, como la masacre en Cúcuta, donde tres personas, incluyendo un líder comunal, fueron asesinadas con arma de fuego, y el rescate de 12 menores reclutados por disidencias de las Farc en La Tebaida, Quindío. Además, la crisis en la frontera entre Ecuador y Colombia sigue evidenciando un impacto económico significativo, mientras que madres de niños con discapacidad exigen un trato digno en el sistema de salud de la Policía.

En otro frente, el caso de un homicidio durante un rodaje en Bogotá ha dividido a los expertos, quienes debaten si se trató de legítima defensa o un crimen. En el ámbito político, el escritor Gustavo Bolívar ha manifestado su apoyo a Iván Cepeda para la Presidencia, argumentando que este se rodearía de un mejor equipo que Gustavo Petro





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