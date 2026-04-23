Oficial del Ejército condenado por tortura y asesinato de joven con discapacidad en Antioquia

Un teniente del Ejército colombiano recibió una condena de más de 20 años de prisión por su responsabilidad en la tortura y el asesinato de Esneider Flórez Manco, un joven campesino con discapacidad cognitiva en Frontino, Antioquia. La investigación reveló detalles horribles sobre el trato inhumano al que fue sometido el joven.

Un oficial del Ejército colombiano, el teniente Leider Ortiz Ortiz, ha sido condenado a más de 20 años de prisión tras admitir su responsabilidad en la tortura y el asesinato de Esneider Flórez Manco, un joven campesino con discapacidad cognitiva.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2025 en el municipio de Frontino, departamento de Antioquia, y han generado una profunda conmoción en la región y a nivel nacional. La sentencia, que asciende a 20 años y dos meses de cárcel, fue dictada por un juez penal especializado tras avalar un preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el oficial. Ortiz Ortiz fue hallado culpable de los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos ellos agravados por las circunstancias del crimen.

La investigación, llevada a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), reveló detalles escalofriantes sobre el trato inhumano al que fue sometido Esneider Flórez Manco. El joven, de 26 años, fue retenido ilegalmente en una base militar bajo la sospecha, infundada, de pertenecer a un grupo armado ilegal. Durante aproximadamente cinco horas, fue víctima de torturas brutales: fue desnudado, golpeado repetidamente, amarrado y colgado de un árbol.

Finalmente, murió en un baño de la guarnición militar a causa de las graves lesiones sufridas. Para ocultar el crimen, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto de la base y arrojado al río El Cerro. La desaparición de Esneider Flórez Manco desató una intensa búsqueda por parte de la comunidad de Frontino, quienes lo conocían como un joven amable y vulnerable, con dificultades para comunicarse y desenvolverse de forma autónoma debido a su discapacidad cognitiva.

El cadáver fue recuperado tres semanas después y trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para su identificación. La denuncia inicial que permitió el avance de la investigación provino de un soldado del mismo batallón, quien, tres días después de los hechos, informó a sus superiores sobre lo ocurrido, demostrando un acto de valentía y compromiso con la justicia.

Además del teniente Ortiz Ortiz, permanecen detenidos el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez, el cabo segundo Cristian David Córdoba y seis soldados profesionales, quienes son investigados por su presunta participación en los delitos. Todos ellos enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.

El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de las Fuerzas Armadas, así como la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Esneider Flórez Manco era una figura conocida en Frontino, un municipio de tradición campesina donde su desaparición causó una profunda tristeza y consternación.

Su historia es un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la violencia y la impunidad, y un llamado a la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias. La condena del teniente Ortiz Ortiz representa un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que hechos como estos no se repitan





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