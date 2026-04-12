Ohtani y Hernández guían a los Dodgers a la victoria; Padres remontan ante los Rockies

Shohei Ohtani y Teoscar Hernández lideran a los Dodgers a la victoria sobre los Rangers. Los Padres de San Diego logran una remontada frente a los Rockies de Colorado, destacando la emoción y la imprevisibilidad del béisbol.

El astro japonés Shohei Ohtani encendió el encuentro con un jonrón espectacular, seguido por un cuadrangular de tres carreras cortesía del dominicano Teoscar Hernández en la misma primera entrada, catapultando a los Dodgers de Los Ángeles a una contundente victoria de 6-3 sobre los Texas Rangers . Este triunfo representa el séptimo en los últimos ocho partidos para los Dodgers , consolidando su excelente desempeño en la temporada.

El lanzador abridor Emmet Sheehan (2-0) demostró solidez en el montículo, trabajando durante seis entradas, permitiendo solo cuatro hits y acumulando seis ponches, mostrando un control y una habilidad notables. Los Dodgers, quienes ostentan el título de campeones de la Serie Mundial en curso, ahora lucen un impresionante récord de 11-3, la mejor marca en toda la Major League Baseball, consolidando su posición como uno de los equipos a vencer. Además del desempeño ofensivo, Will Smith contribuyó de manera significativa al embasarse en cuatro ocasiones y anotando dos carreras, demostrando su valía en el ataque. \La derrota fue concedida a Jack Leiter (1-1), quien tuvo una actuación desafortunada al permitir cinco carreras con cinco imparables y otorgar cuatro bases por bolas, sin poder completar siquiera la cuarta entrada, un claro indicativo de una jornada difícil para el lanzador. En el bando contrario, los Rangers intentaron acortar distancias, y en la sexta entrada, Brandon Nimmo conectó un jonrón de dos carreras, acercando a su equipo 5-3 y logrando, además, su primer partido con múltiples cuadrangulares vistiendo la camiseta de su nuevo equipo. Hernández, protagonista de la jornada, volvió a dejar su huella con un doble, posteriormente anotando gracias a un sencillo del cubano Andy Pagés en la octava entrada, asegurando una ventaja más amplia para los Dodgers. El estratega de los Dodgers, Dave Roberts, optó por no emplear en la novena entrada al nuevo cerrador boricua Edwin Díaz, tras un tropiezo en el juego del viernes, donde se desperdició una ventaja. En su lugar, Blake Treinen, a pesar de permitir que dos corredores se embasaran, logró asegurar dos outs clave, antes de que Alex Vesia ponchara a Danny Jansen, adjudicándose su primer salvamento de la temporada, demostrando la profundidad y la versatilidad del bullpen de los Dodgers. \En un encuentro aparte, pero igualmente emocionante, Ramón Laureano conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo al frente en la cuarta entrada y el también dominicano Manny Machado conectó otro cuadrangular de dos vueltas, permitiendo a los Padres de San Diego remontar y vencer a los Rockies de Colorado con un marcador de 9-5. Los Padres lograron remontar un déficit inicial de 4-0, sellando así su cuarta victoria consecutiva y demostrando una gran capacidad de recuperación y determinación. Ambos partidos resaltan la intensidad y la imprevisibilidad del béisbol, con momentos de brillantez individual y una lucha constante por la victoria. La temporada apenas comienza, y ya se vislumbran equipos con aspiraciones y jugadores con un rendimiento que prometen una campaña llena de emoción y sorpresas





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