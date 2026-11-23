El informe de la OIM revela que tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia, el 51% de los afectados busca retornar y el 11% considera emigrar a Ecuador, España o Venezuela.

La Organización Internacional para las Migraciones ( OIM) ha publicado un informe detallado sobre la dinámica poblacional posterior al terremoto de magnitud 7,4 que impactó Colombia el 10 de agosto de 2026. El estudio, presentado en Bogotá el 23 de noviembre de 2026, revela que el 36% de los hogares afectados se desplazó dentro del mismo municipio donde residía y que el 51% tiene previsto regresar a su lugar de residencia habitual. Además, el 11% de las familias encuestadas manifestó tener intención de migrar a otro país, con destinos como Ecuador, España y Venezuela.

Dinámicas de Movilidad Poblacional

El análisis de la OIM caracteriza las condiciones de 160 hogares y 550 personas que tuvieron que movilizarse por las afectaciones ocasionadas por el sismo cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó. Los hogares consultados se encontraban en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, además de Bogotá. Entre los resultados, la organización encontró que el desplazamiento dentro de los municipios fue una de las principales dinámicas posteriores al terremoto. En cuanto a los lugares de origen y recepción, San José del Palmar, donde se localizó el epicentro, registró principalmente movimientos dentro del mismo municipio. Sin embargo, el informe también identificó que el 28% de la población venezolana encuestada se desplazó hacia Arauca. En otros municipios del Chocó, como Lloró y Quibdó, también se mantuvo la tendencia de desplazamiento intramunicipal, aunque se reportaron movimientos hacia Arauca, Bogotá y Cúcuta. En Buenaventura, Valle del Cauca, los traslados se concentraron principalmente entre barrios, con algunos desplazamientos hacia Santander de Quilichao, Cauca. En Santiago de Cali, los hogares se movilizaron hacia otros sectores de la ciudad y también hacia Bogotá, Maicao y Santander de Quilichao. Por su parte, en Pereira, Risaralda, otra de las ciudades con afectaciones en su infraestructura junto con Cali, la mayoría de los hogares permaneció en el municipio y una proporción menor se trasladó a Bogotá.

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Afectaciones y Daños Materiales

El informe también identifica las afectaciones que llevaron a los hogares a abandonar sus viviendas y las dificultades que continúan enfrentando para recuperar sus condiciones de vida. Entre las principales consecuencias reportadas por las familias encuestadas están: 54%: pérdida de objetos personales o del hogar. 52%: pérdida total o parcial de la vivienda. 39%: interrupción de servicios básicos. 23%: interrupción de actividades regulares. 10%: pérdida de cultivos o animales. 9%: reducción en la disponibilidad de agua. 7%: restricciones de movilidad. 6%: interrupción de servicios de salud. La composición de los hogares también fue caracterizada por la OIM. El 27% estaba conformado por tres personas y el 25% por cuatro. Además, el 7% de las mujeres encuestadas se encontraba en estado de embarazo y el 18% de la población reportó alguna discapacidad. De este último grupo, el 80% tenía discapacidad visual y el 9%, física. En materia de alojamiento, el 40% de los hogares dependió de redes familiares o comunitarias para encontrar un lugar donde permanecer después del terremoto. Otro 38% residía en viviendas alquiladas y el 11% en alojamientos improvisados. La falta de opciones para conseguir un lugar donde vivir también aparece entre las necesidades identificadas. De acuerdo con el comunicado de la organización, el 74% de los hogares encuestados manifestó dificultades relacionadas con la insuficiencia de alojamientos, el hacinamiento y la escasez de alternativas para acceder a una vivienda.

Barreras en Servicios Básicos y Salud

La alimentación, la salud y la higiene figuran entre los sectores con mayores dificultades para los hogares desplazados. Según el comunicado de la OIM, el acceso a la alimentación fue mencionado por el 89% de los hogares y el acceso a servicios de salud por el 84%. La falta de recursos económicos fue señalada como una de las principales barreras. El informe de la DTM, con corte a los 100 días del terremoto, identificó dificultades en cuatro áreas: seguridad alimentaria, principalmente por falta de ingresos (57%) y altos precios de los alimentos (54%); higiene, por el costo de los productos (74%); salud, por el precio de servicios y medicamentos (34%); y saneamiento, por las limitaciones en los servicios (41%) y las malas condiciones de baños y letrinas (39%). En cuanto al suministro de agua, las principales dificultades estuvieron relacionadas con la irregularidad del servicio, señalada por el 47% de los hogares consultados; la cantidad insuficiente, por el 33%, y el costo, por el 27%.

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Metodología y Contexto del Estudio

El estudio hace parte de la Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM) y recoge información de encuestas realizadas entre el 13 de agosto y el 13 de noviembre de 2026. Este periodo abarca los primeros 100 días posteriores al evento sísmico, lo que permite a la OIM ofrecer una visión consolidada de la respuesta inmediata y las necesidades a mediano plazo de las poblaciones vulnerables. Los datos presentados no solo reflejan la emergencia humanitaria actual, sino que también establecen una línea base para futuras intervenciones de ayuda internacional y planificación gubernamental. La precisión en la recopilación de datos sobre rutas de migración y destinos preferidos, como la conexión entre Chocó y Arauca, o entre Bogotá y regiones afectadas, es crucial para coordinar logística de asistencia y servicios sociales. La información proporcionada por la OIM subraya la complejidad de la crisis, donde factores económicos, como los altos precios de los alimentos, se entrelazan con daños infraestructurales para dificultar la recuperación de los hogares damnificados en varias regiones de Colombia.

Impacto Económico y Futuro de los Afectados

Las proyecciones de la OIM sugieren que la intención de retorno del 51% de los hogares depende en gran medida de la restitución de servicios básicos y la disponibilidad de vivienda digna. Por otro lado, la decisión del 11% de considerar la migración internacional indica un riesgo de fuga de mano de obra y capital humano si las condiciones económicas locales no mejoran significativamente. La concentración de la población venezolana desplazada hacia Arauca resalta la dinámica transfronteriza y la presión sobre los servicios de esa región específica. La falta de trazabilidad en los giros del Fondo Milagro, mencionada en informes paralelos, añade una capa de incertidumbre financiera para los damnificados que dependen de ayuda estatal. La OIM enfatiza que la recuperación sostenible requerirá no solo la reconstrucción física, sino también el fortalecimiento de la economía local y la protección de los derechos de las personas desplazadas, especialmente aquellos con discapacidades o en situación de embarazo, quienes representan un porcentaje significativo de los hogares vulnerables identificados en el estudio.