Oklahoma City Thunder completa barrida histórica 4-0 contra Phoenix Suns y avanza a la siguiente ronda de los playoffs de la NBA

Los Oklahoma City Thunder han sellado su clasificación a la siguiente ronda de los playoffs de la NBA tras completar una contundente barrida 4-0 contra los Phoenix Suns. Shai Gilgeous-Alexander lideró la ofensiva con 31 puntos en el cuarto partido, mientras que Chet Holmgren y Jalen Williams aportaron solidez en la pintura. El equipo demostró su superioridad en ambos lados de la cancha, enviando un mensaje claro al resto de contendientes.

Los Oklahoma City Thunder han logrado una impresionante hazaña al completar una contundente barrida 4-0 en la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Phoenix Suns , sellando su clasificación a la siguiente fase con una victoria por 131-122 en el cuarto y decisivo partido.

El equipo de Oklahoma confirmó su superioridad en Phoenix, donde su intensidad defensiva y un ataque equilibrado no dieron tregua a los locales, evitando cualquier reacción sostenida de los Suns. Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura del encuentro, liderando la ofensiva con 31 puntos y demostrando su capacidad tanto en anotación como en la creación de juego, consolidándose como el jugador más determinante de la serie.

A su lado, Chet Holmgren aportó solidez en la pintura con 18 puntos, mientras que Jalen Williams contribuyó con 24 unidades, evidenciando la profundidad y el equilibrio del plantel dirigido por Mark Daigneault. Por el lado de Phoenix, Devin Booker intentó liderar la resistencia con 24 puntos, pero se encontró con una defensa bien estructurada que limitó sus opciones y redujo el impacto colectivo de los Suns a lo largo de la serie.

La barrida refleja el dominio absoluto del Thunder, que no solo ganó los cuatro partidos, sino que impuso su estilo de juego en ambos lados de la cancha, mostrando una de las versiones más sólidas de toda la postemporada. Con este resultado, Oklahoma City se instala en la siguiente fase como uno de los equipos más peligrosos de la Conferencia Oeste, mientras que los Suns cierran una temporada marcada por la irregularidad y la falta de respuestas en momentos clave.

El Thunder, con una mezcla de juventud, talento y disciplina táctica, envía un mensaje claro al resto de contendientes: está listo para competir seriamente por el título en estos playoffs de la NBA. Su próximo rival será el ganador de la serie entre Lakers y Rockets, que actualmente está 3-1 a favor de los primeros.

Los Oklahoma City Thunder han demostrado ser un equipo completo, capaz de imponerse tanto en casa como de visitante, y su rendimiento en esta primera ronda los coloca como uno de los favoritos para avanzar en la postemporada. La combinación de un juego colectivo sólido, liderazgo en la cancha y una defensa implacable los convierte en un rival temible para cualquier equipo que se cruce en su camino hacia el anillo





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