Okobo: Innovación Botánica y Sostenibilidad desde Ibagué, Tolima

Descubre Okobo, un laboratorio de cosmética botánica certificado por el INVIMA, comprometido con la sostenibilidad y el desarrollo local en Ibagué, Tolima. Con más de 20 productos naturales y un enfoque en la expansión internacional, Okobo lidera la innovación en el sector cosmético colombiano.

En la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima , florece Okobo , un laboratorio pionero en el ámbito de la cosmética botánica . Este emprendimiento se distingue por ser el primero en la región en obtener la certificación del INVIMA , un logro que resalta su compromiso con la calidad y la seguridad de sus productos.

Además, Okobo exhibe con orgullo el ‘sello verde’, otorgado por Cortolima y el Ministerio del Medio Ambiente, un reconocimiento que valida su dedicación a la sostenibilidad y la protección del entorno. La esencia de Okobo reside en la creación de productos naturales de alto rendimiento, formulados con materias primas provenientes de comunidades campesinas del Cañón del Combeima y otras zonas del Tolima. Esta práctica no solo asegura la calidad de sus ingredientes, sino que también fomenta el desarrollo económico local y promueve prácticas agrícolas responsables, creando un círculo virtuoso que beneficia a todos los involucrados. Esta iniciativa, liderada por mujeres emprendedoras, encarna el espíritu de la innovación y la sostenibilidad en el corazón de Colombia.\Durante más de dos años, Okobo ha logrado impactar positivamente a más de 30.000 clientes en todo el territorio colombiano, consolidándose como una marca en constante crecimiento dentro del competitivo sector de la cosmética. Este éxito no es casualidad; es el resultado de una visión clara, un trabajo arduo y un compromiso inquebrantable con la calidad y la autenticidad. Actualmente, Okobo se encuentra enfocado en fortalecer su posicionamiento regional, buscando consolidarse como un referente en innovación botánica. Paralelamente, la empresa está trabajando activamente en la expansión hacia mercados internacionales, con la ambición de llevar el valor de la biodiversidad colombiana a un público global. La proyección internacional de Okobo representa una oportunidad para exhibir la riqueza natural del país y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para las comunidades locales que forman parte de su cadena de valor. El laboratorio continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, explorando nuevas formulaciones y aprovechando al máximo el potencial de las plantas nativas, todo ello con el objetivo de ofrecer productos innovadores, efectivos y respetuosos con el medio ambiente.\El portafolio de productos de Okobo está compuesto por más de 20 opciones diferentes, cada una de ellas diseñada para realzar la belleza natural y promover el bienestar. Entre sus productos estrella se encuentran el tónico capilar, el champú y acondicionador sólido, el óleo hidratante capilar y el jabón sólido de alta calidad. Estos productos se distinguen por su formulación natural, libre de químicos agresivos, y por su compromiso con la salud capilar y la piel. Okobo se posiciona como un aliado en la búsqueda constante de bienestar y belleza, ofreciendo alternativas naturales y efectivas para el cuidado personal. Para adquirir los productos de Okobo, los clientes tienen diversas opciones disponibles, incluyendo su línea de WhatsApp +57 301 645 0420, el correo electrónico ventas.jaquinyboaz@gmail.com y su sitio web okobo.co. Además, se puede encontrar información y realizar compras a través de sus redes sociales, donde se destacan su página de Facebook Okobo Cosmética Botánica y su perfil de Instagram @okobocosmetica. La empresa se esfuerza por ofrecer una experiencia de compra fácil y accesible, facilitando a sus clientes el acceso a sus productos y a la filosofía que los respalda





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cosmética Botánica Sostenibilidad Tolima INVIMA Desarrollo Local Mujeres Emprendedoras Productos Naturales Okobo Belleza Natural Innovación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Santa Fe empata con Tolima y se enfoca en LibertadoresSanta Fe consigue un empate 2-2 contra Deportes Tolima, manteniéndose en una posición desfavorable en la liga. El equipo ahora se prepara para su debut en la Libertadores contra Peñarol y el clásico contra Millonarios, mientras que Tolima asegura su lugar en la clasificación.

Read more »

Santa Fe deja escapar la victoria y empata 2-2 con Tolima en IbaguéBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Deportes Tolima y Universitario apuntan a empezar con pie derecho en la LibertadoresConozca la hora y dónde ver este interesante compromiso que se jugará en Ibagué.

Read more »

Alcaldía de Ibagué clausuró tres carnicerías por presencia de cucarachas: 'Hemos intensificado los operativos'La Alcaldía de Ibagué ordenó el cierre de tres carnicerías luego de que inspecciones sanitarias evidenciaran graves irregularidades, entre ellas la presencia de cucarachas en áreas de manipulación de alimentos, lo que encendió las alertas sobre la seguridad del consumo en estos establecimientos.

Read more »

Condenan a 7 años de prisión a agente del Esmad por lesión que causó pérdida de un ojo a mujerNació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social y Periodismo. Trabajó en RCN Radio en varias regiones del país, actualmente es periodista judicial en W Radio.

Read more »

Tolima vs. Universitario: el pijao busca su primer triunfo en fase de gruposEl juego se disputará este martes (9:00 p.m.), en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Read more »