Ola de Ataques contra Vehículos de la Unidad Nacional de Protección en el Cauca

Sujetos armados interceptaron camionetas blindadas de la UNP en el departamento del Cauca, afectando a la esposa del alcalde de Florencia y a un firmante de paz, evidenciando una grave crisis de seguridad en la región.

La situación de seguridad en el suroccidente colombiano ha vuelto a encender las alarmas debido a una serie de hechos violentos registrados recientemente en el departamento del Cauca .

En un operativo coordinado y agresivo, varios sujetos armados interceptaron una camioneta blindada perteneciente a la Unidad Nacional de Protección, conocida como UNP, mientras transitaba por la emblemática vía Panamericana, en las cercanías de la ciudad de Popayán. El incidente ocurrió específicamente alrededor de las siete y media de la noche del pasado martes cinco de mayo, en un sector identificado como Las Cruces.

Según los reportes oficiales, el vehículo fue sorprendido por dos automóviles, uno de color azul marca Aveo y otro blanco marca Spark, de los cuales descendieron aproximadamente siete individuos fuertemente armados que obligaron a los ocupantes a detenerse mediante amenazas y el uso de fuerza. En el interior del vehículo blindado se encontraba la esposa del alcalde de Florencia, Cauca, Erminson Cruz Lasso, quien pertenece al movimiento Colombia Renaciente.

Afortunadamente, tanto ella como su escolta resultaron ilesos físicamente, aunque fueron sometidos a una situación de estrés extremo antes de ser trasladados hacia la capital del departamento, Popayán. Durante el asalto, los criminales no solo se llevaron el vehículo con placas QIQ-966, sino que también despojaron a las víctimas de siete teléfonos celulares, sumas considerables de dinero en efectivo, un chaleco antibalas, dos proveedores y una pistola marca Córdoba suministrada por la UNP.

Este hecho resalta la vulnerabilidad de los esquemas de protección oficiales, incluso cuando utilizan vehículos blindados diseñados precisamente para mitigar este tipo de riesgos. Casi simultáneamente, se reportó otro incidente alarmante en la estación de Policía de Timbío. Un ciudadano, quien se identificó como firmante del proceso de paz, junto al conductor de otra camioneta Toyota de la UNP, llegaron a las instalaciones policiales para denunciar que habían sido víctimas de un ataque armado.

Los hechos sucedieron en la vereda Las Cruces, específicamente en el sector de La Chorrera, cerca al Río Las Piedras, dentro de la jurisdicción del municipio de Timbío. De acuerdo con el relato de las víctimas, fueron interceptados por un vehículo tipo Spark, del cual bajaron hombres armados que dispararon repetidamente contra el automóvil mientras intentaban obligarlos a detenerse.

Las autoridades investigan actualmente si el vehículo Spark involucrado en este segundo ataque es el mismo que participó en el robo a la esposa del alcalde, lo que sugeriría la operación de un grupo criminal organizado con una logística coordinada para atacar esquemas de seguridad en la zona. La gravedad de estos eventos se intensifica al considerar la ubicación geográfica de los ataques.

El sector de Las Cruces se encuentra a escasos cincuenta minutos de Cajibío, una zona que ya había sido escenario de una tragedia masiva el pasado sábado veinticinco de abril, donde un atentado dejó un saldo devastador de veinte personas fallecidas y más de cincuenta heridos. Esta proximidad sugiere que la región está atravesando un periodo de inestabilidad profunda, donde grupos armados ilegales ejercen un control territorial que desafía la autoridad del Estado y pone en riesgo la vida de funcionarios y civiles.

El despliegue de efectivos del Ejército Nacional tras el ataque en Timbío busca restablecer el orden, pero la recurrencia de estos hechos plantea interrogantes sobre la efectividad de las rutas de seguridad. Este patrón de ataques contra la Unidad Nacional de Protección no es un fenómeno aislado en el país.

Apenas en el mes de abril, se reveló que en un lapso inferior a veinticuatro horas, la UNP sufrió la pérdida de tres camionetas asignadas a esquemas de protección en el departamento de Norte de Santander. En aquel entonces, dos vehículos blindados y uno convencional fueron robados en las zonas de Ocaña, Sardinata y la vereda de La Tarrita, siguiendo un modus operandi casi idéntico al observado en el Cauca: hombres armados interceptan el vehículo y obligan a los ocupantes a descender.

Estos robos sistemáticos de vehículos oficiales no solo representan una pérdida económica para el Estado, sino que dejan a personas vulnerables sin la protección necesaria frente a amenazas reales, evidenciando una crisis en la gestión de seguridad y un incremento en la audacia de los grupos delictivos que operan en las rutas principales de Colombia





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