Ola de Ataques Guerrilleros Sacude Colombia en Plena Campaña Electoral

Al menos 21 muertos y 56 heridos en un atentado con bomba atribuido a disidentes de las FARC, en medio de una escalada de violencia que amenaza las elecciones presidenciales de Colombia.

Al menos 31 ataques guerrilleros sacudieron Colombia durante el fin de semana, coincidiendo con la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales. El atentado más devastador, atribuido a una facción disidente de las FARC liderada por alias Iván Mordisco , resultó en la muerte de al menos 21 personas y dejó 56 heridas en el departamento del Cauca .

Este ataque, que involucró una bomba colocada en una carretera, se considera el peor contra civiles en las últimas tres décadas, evocando los tiempos más oscuros del conflicto armado colombiano. Las escenas del lugar, con cuerpos desmembrados y vehículos destrozados, son un testimonio escalofriante de la brutalidad del ataque. El gobierno colombiano ha condenado enérgicamente estos ataques, atribuyéndolos a una represalia por la intensificada presión militar tras el fracaso de las negociaciones de paz con Iván Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha señalado que el terrorismo se recurre a atacar a los más indefensos cuando se siente acorralado. Expertos en seguridad coinciden en que el atentado del sábado es el de mayor número de víctimas civiles desde el ataque al club social El Nogal en Bogotá en 2003.

La escalada de violencia no se ha detenido, con 31 acciones guerrilleras registradas en tres departamentos del suroeste del país desde el viernes, incluyendo el incendio de un camión cargado con pollos en Jamundí y la detonación de un carro bomba sin víctimas en una zona cocalera del Cauca. El departamento del Cauca, con su extensa área de cultivos ilícitos, se ha convertido en un foco de la ofensiva guerrillera previa a las elecciones del 31 de mayo.

Analistas como Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, sugieren que estos ataques forman parte de una estrategia para generar 'zozobra y desestabilización', buscando mantener el control sobre la población civil en la región. Se cree que las filas de Iván Mordisco buscan negociar con autoridades locales a cambio de una reducción de las acciones de la fuerza pública. El presidente Gustavo Petro ha calificado a los rebeldes de 'terroristas' y ha ordenado una intensificación de la persecución.

Sin embargo, la expansión de los grupos armados ilegales ha sido significativa en los últimos años, duplicando su número de combatientes hasta alcanzar los 27.000. Los candidatos presidenciales han reaccionado al aumento de la violencia, con algunos advirtiendo sobre el posible impacto electoral y otros responsabilizando al gobierno actual por la escalada de la violencia. La situación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad del país en un momento crucial de su proceso democrático





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