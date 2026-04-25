Ola de Atentados Sacude el Valle del Cauca: Ataques a Instalaciones Militares en Cali y Palmira

Dos explosiones en Cali y Palmira, atribuidas a disidencias de las FARC, generan alarma en el Valle del Cauca. Las autoridades investigan una posible ofensiva coordinada contra la Fuerza Pública y anuncian medidas de seguridad extraordinarias.

El Valle del Cauca se vio sacudido este viernes por una serie de atentados con explosivos que impactaron instalaciones militares en Cali y Palmira , generando una profunda conmoción y un estado de alerta máximo en la región.

Los ataques, perpetrados con una diferencia de menos de doce horas, han sido atribuidos preliminarmente a la columna Jaime Martínez, una estructura disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vinculada al peligroso alias Iván Mordisco, considerado uno de los líderes más buscados del país. El primer incidente tuvo lugar en Cali, donde un autobús fue utilizado como vehículo de ataque y explotó cerca del Batallón Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército, provocando un incendio de grandes proporciones.

Las autoridades lograron desactivar otros artefactos explosivos encontrados en el área, evitando así un mayor número de víctimas. El segundo ataque se materializó en Palmira, en las inmediaciones del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, donde una potente explosión causó daños significativos a la infraestructura militar y generó preocupación entre los residentes cercanos. Afortunadamente, en ambos casos no se reportaron bajas mortales, aunque la magnitud de las detonaciones y la naturaleza de los ataques evidencian una escalada de violencia preocupante.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó enérgicamente estos actos terroristas, calificándolos como inaceptables y advirtiendo sobre la crítica situación de seguridad que atraviesa el departamento. La mandataria anunció la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad para este sábado, con el objetivo de evaluar la situación actual, analizar las posibles respuestas y definir nuevas estrategias para contrarrestar la ofensiva criminal.

Por su parte, el director general de la Policía, William Rincón, expresó su total rechazo a los ataques y ordenó el despliegue de todos los recursos disponibles para investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La coordinación entre el Ejército y la Policía se ha intensificado para esclarecer la autoría de los atentados y determinar si ambos incidentes están relacionados, como sugieren las primeras investigaciones.

Las autoridades no descartan la posibilidad de que estos ataques formen parte de un plan más amplio de intimidación y desestabilización en la región, buscando generar temor en la población y desafiar la autoridad del Estado. La presencia de múltiples grupos armados ilegales en el suroeste colombiano, incluyendo disidencias de las FARC, la guerrilla del Eln y otras organizaciones criminales, complica aún más el panorama de seguridad.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también se pronunció sobre la situación, afirmando que la ciudad se encuentra bajo una ofensiva criminal y solicitando una respuesta articulada y coordinada entre todas las instituciones. El mandatario enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad en una región estratégica del país, donde la presencia de grupos armados ilegales representa una amenaza constante para la estabilidad y el desarrollo.

Las investigaciones preliminares apuntan a que la columna Jaime Martínez, liderada por alias Iván Mordisco, es la principal responsable de los atentados. Esta estructura disidente de las FARC se ha destacado por su actividad en el suroeste del país y su estrecha relación con uno de los líderes más buscados de Colombia.

Las autoridades están trabajando arduamente para recopilar pruebas y establecer la conexión entre los ataques de Cali y Palmira, así como para identificar a los demás implicados en la planificación y ejecución de estos actos terroristas. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de violencia en el Valle del Cauca y ha ofrecido su apoyo a las autoridades colombianas para enfrentar este desafío.

La seguridad de la población civil y la protección de la infraestructura crítica son las principales prioridades en este momento, mientras las fuerzas de seguridad intensifican sus operaciones para garantizar la paz y la estabilidad en la región





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