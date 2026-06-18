Ola de calor en Francia provoca cancelación de transporte y clases, y autoriza baño en canales de París

Una severa ola de calor en Francia ha llevado a la suspensión de trenes regionales, el cierre anticipado de escuelas y la medida inédita de permitir el baño en los canales de París, mientras las temperaturas podrían alcanzar los 40°C.

Una intensa ola de calor azota Francia , provocando la cancelación de clases en escuelas, la suspensión de rutas de trenes regionales y la autorización excepcional para bañarse en los canales de París .

El fenómeno, que se agrava con la proximidad del solsticio de verano y sus extensas jornadas de sol, ha llevado al servicio meteorológico Météo France a emitir alertas, pronosticando que el pico de temperaturas se alcanzará entre el domingo 21 y el lunes 22 de junio, con valores que podrían acercarse a los 40 grados Celsius. Esta situación ha generado una paralización parcial en los servicios de transporte; la compañía ferroviaria SNCF suspendió hasta el próximo lunes los recorridos de 71 trenes regionales que conectan la capital con el sur del país, para evitar averías en los sistemas de climatización.

Asimismo, numerosas escuelas decidieron adelantar el cierre de sus jornadas a partir del jueves 18, terminando las clases a primera hora de la tarde con el fin de proteger a los estudiantes del sofocante ambiente en las aulas. Como medida de emergencia para aliviar el calor, el gobierno local de París autorizó formalmente el baño en el canal Saint-Martin, ubicado en el este de la ciudad, una zona que ahora cuenta con vigilancia de socorristas.

Esta decisión revierte la política de prohibiciones aplicada en mayo, cuando cientos de年轻人 desafiaron las restricciones para refrescarse durante otra semana de temperaturas récord. El alcalde de París, Emmanuel Gregoire, defendió la flexibilización: Dedicar una enorme cantidad de energía, de policía municipal y de policía nacional a impedir que los jóvenes se bañaran cuando hacía 40 grados nos parecía un tanto absurdo.

Actualmente, la región parisina y el centro-este de Francia están bajo alerta naranja, la segunda más alta, que se complementa con recomendaciones oficiales para mantenerse hidratados, usar ropa ligera y evitar la exposición pública durante las horas de mayor calor. Este episodio de calor extremo no es aislado; los termómetros ya habían alcanzado los 37 grados el miércoles 17 de junio, marcando el segundo evento de este tipo en el año.

Datos históricos de Météo France confirman una tendencia preocupante: de las 51 olas de calor registradas en territorio francés desde 1947, 34 se han producido desde el año 2000, y 26 desde 2011, lo que los científicos vinculan directamente con el cambio climático. Otros titulares de la jornada incluyen el gol de Luis Díaz con la selección Colombia en su primer Mundial, los virales momentos del primer tiempo del partido contra Uzbekistán, y la captura en Cúcuta de alias Bonay, cabecilla de la banda 'Vulkano' y responsable del homicidio de un soldado en Tibú





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