Ola de Extorsiones y Violencia: Atlántico Bajo el Asedio de la Delincuencia

Una serie de asesinatos relacionados con extorsiones ha sembrado el terror en el departamento del Atlántico, Colombia. Comerciantes, jóvenes y trabajadores han sido víctimas de la violencia, lo que ha generado preocupación y exigencias de seguridad por parte de la comunidad.

Los habitantes del Atlántico , conocidos por su espíritu emprendedor y su dedicación al trabajo, han experimentado en los últimos días un clima de incertidumbre y terror debido a la brutal violencia extorsiva que ha cobrado la vida de al menos seis personas, todas vinculadas a negocios particulares, en las últimas dos semanas.

Este flagelo, que se originó en Barranquilla y su área metropolitana, se propagó rápidamente a poblaciones como Sabanalarga, Sabanagrande, Baranoa e incluso Ponedera, poniendo a prueba las estrategias de las autoridades. Juan Carlos Jiménez Bolaños, comerciante; Sebastián Andrés Guzmán Ayala, domiciliario; Teddy Alberto Bocanegra Cantillo, vendedor de frutas; Jesús Sará Escorcia, vendedor de productos a base de maíz; Julia Antonia Barrios Calceta, dueña de miscelánea, y Maribis del Socorro Escobar Gonzales, costurera, jamás imaginaron que sus vidas serían arrebatadas por criminales que, aparentemente, exigían sumas de dinero bajo la excusa de “permitirles trabajar” para evitar “atentar contra sus vidas”. Adolescentes, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores, cada uno con sus proyectos, metas y sueños por cumplir, como cualquier otra persona, fueron silenciados por negarse a someterse a las exigencias de la delincuencia. La sangre comenzó a correr el 26 de marzo, cuando Juan Carlos Jiménez Bolaños se encontraba, como era habitual, en su puesto de comidas rápidas ubicado en la calle 5A con carrera 1D, barrio Montecarlo del municipio de Malambo. Esa noche, un individuo se acercó a pie al hombre de 38 años y le disparó letalmente en la cabeza. Gravemente herido, Jiménez Bolaños fue trasladado a la Clínica Campbell de esa población, pero luego fue remitido a una clínica de mayor complejidad en Barranquilla debido a la gravedad de la lesión. Lamentablemente, los médicos informaron sobre su fallecimiento en la madrugada del sábado 28 de marzo. Según informes de Inteligencia, la víctima había estado siendo amenazada por 'Los Pepes' durante un mes, quienes le exigían extorsiones y, de hecho, ya había realizado un pago de $1 millón para que lo dejaran trabajar, pero eso no fue suficiente. Días después, el 1 de abril, Sebastián Andrés Guzmán Ayala, de solo 17 años, fue asesinado a tiros en la entrada de un negocio de comidas rápidas en el barrio Villa Estadio de Soledad. Testigos afirmaron que la víctima se encontraba cumpliendo sus labores diarias como 'repartidor de domicilios' cuando pasó una motocicleta con dos hombres a bordo, y el parrillero le disparó varias veces, dejándolo gravemente herido en el lugar. Aunque Sebastián Andrés fue auxiliado y llevado a la clínica Agrupa Salud, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. La Policía Metropolitana de Barranquilla reveló que el ataque armado estuvo relacionado con una extorsión, ya que los propietarios presuntamente se negaron a pagar lo exigido por un grupo que se identificó como 'los Costeños'. Esta hipótesis cobró fuerza después de que Inteligencia revelara que el 24 de marzo, el administrador del negocio de comidas rápidas Chorilocos había confirmado amenazas por extorsión por parte de la misma estructura criminal. Guzmán Ayala estudiaba Derecho en la Universidad Simón Bolívar, donde cursaba sus primeros semestres. Antes de empezar la carrera había completado un técnico en Criminalística, motivado por comprender los procesos judiciales. Consciente de los gastos, el adolescente aceptó el trabajo de domiciliario para ayudar a pagar la universidad trabajando hasta altas horas de la noche, sin saber que dos semanas después sería asesinado.\La tarde del lunes 6 de abril, en medio del ajetreo del Centro de Barranquilla, Teddy Alberto Bocanegra Cantillo, de 43 años, fue asesinado a tiros mientras vendía sus frutas en San Roque. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió alrededor de las 3:10 p. m. en la carrera 36 con calle 38, cuando Bocanegra Cantillo se encontraba en una esquina del sector ejerciendo su actividad como vendedor informal. En ese momento, fue abordado por dos individuos en motocicleta. Según testigos, el parrillero descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir con rumbo desconocido. Según las investigaciones, al parecer, Teddy Alberto se había atrasado con el pago de la cuota diaria de $10.000 que le exigían para poder trabajar. Es importante mencionar que en febrero, cerca del lugar donde fue asesinado Teddy, Rafael Ángel Osorio Peralta, un destacado empleado de la empresa de buses Cootransoriente, fue asesinado en otro caso de extorsión. El creciente número de asesinatos relacionados con la extorsión ha generado una profunda preocupación entre la población del Atlántico y ha puesto de manifiesto la urgencia de fortalecer las estrategias de seguridad y la lucha contra el crimen organizado en la región. Las autoridades se encuentran investigando los diferentes casos para identificar y capturar a los responsables de estos actos violentos. La comunidad exige mayor presencia policial, acciones contundentes y efectivas para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos. La situación exige una respuesta coordinada y enérgica por parte de las autoridades, así como la colaboración de la ciudadanía para combatir la extorsión y la criminalidad que azotan el departamento





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