Ola de Violencia en Colombia Intensifica Debate Presidencial

Los atentados en Cauca y Valle del Cauca han provocado fuertes reacciones de los candidatos presidenciales, exacerbando el debate sobre la paz y la seguridad a pocos días de las elecciones. El cruce de acusaciones refleja profundas divisiones en las estrategias para abordar el conflicto armado.

La reciente ola de violencia en el suroeste de Colombia , con un saldo trágico de al menos 19 civiles fallecidos tras un ataque con cilindro bomba en la Vía Panamericana, ha encendido un debate político intenso y polarizado a escasas seis semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El atentado, perpetrado el sábado en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, departamento del Cauca, y atribuido a disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha desatado un cruce de acusaciones y reproches entre los principales contendientes por la presidencia, exponiendo profundas diferencias en sus enfoques sobre el conflicto armado y el proceso de paz. La candidata por el partido Alianza Verde, condenó enérgicamente el ataque, calificándolo de acto de barbarie contra la población civil.

Sin embargo, más allá de la condena, planteó la inquietante posibilidad de que estos hechos violentos estén diseñados para sembrar el miedo y favorecer a sectores de extrema derecha en el contexto electoral. Expresó su profunda preocupación por el hecho de que estas acciones terroristas se produzcan en regiones del sur del país donde su proyecto político goza de un amplio respaldo ciudadano, sugiriendo una posible intención de desestabilizar el proceso democrático.

Esta declaración ha sido interpretada por algunos como una defensa implícita de la política de paz total del gobierno actual, mientras que otros la ven como una insinuación de manipulación política. Desde una perspectiva diametralmente opuesta, la candidata del Centro Democrático, partido de oposición de derecha, rechazó rotundamente la interpretación de Cepeda, acusándola de desviar la atención del verdadero problema.

Sostuvo con firmeza que la política de paz total del presidente Gustavo Petro ha sido un fracaso rotundo y es directamente responsable del deterioro de la seguridad y el orden público en el país. Afirmó que Colombia no merece que se desvíe la atención con insinuaciones sobre posibles beneficios políticos para otros sectores, y exigió que se asuma con responsabilidad que la estrategia de paz total ha fracasado estrepitosamente.

En su opinión, los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no han dado resultados positivos, y las negociaciones con las disidencias de las FARC, así como los intentos de someter a la justicia a bandas criminales como el Clan del Golfo, han sido ineficaces. Esta postura refleja una crítica frontal a la política de paz del gobierno actual y un llamado a adoptar un enfoque más duro en la lucha contra la criminalidad.

Por su parte, el abogado y candidato ultraderechista, del movimiento Firmes por la Patria, fue aún más contundente al afirmar que la reciente ola de violencia es una consecuencia directa de la estrategia de paz del gobierno Petro. Propuso una respuesta enérgica y contundente contra los grupos armados ilegales, calificando los ataques como parte de un plan de desestabilización orquestado por el gobierno y sus supuestos cómplices.

El candidato del partido de centro Dignidad y Compromiso, expresó su solidaridad con las víctimas del atentado y condenó enérgicamente la violencia. Sin embargo, también consideró que la política de seguridad del gobierno ha debilitado la autoridad del Estado y requiere una revisión urgente. En la misma línea, el expresidente (2018-2022) también se pronunció sobre los hechos, asegurando que reflejan una preocupante realidad que, a su juicio, ha debilitado la seguridad y reducido la capacidad ofensiva del Estado.

Expresó su respaldo incondicional a la fuerza pública y enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. El atentado en Cajibío no es un incidente aislado, sino que se enmarca dentro de una escalada de acciones violentas en el suroeste del país. En los últimos días, se han registrado ataques con cilindros bomba contra unidades militares en Cali y Palmira, departamento de Valle del Cauca, afortunadamente sin causar víctimas.

Además, el sábado también fue atacado un radar de la Aeronáutica Civil en el Cerro Santana, municipio de El Tambo (Cauca). El Ejército atribuye todos estos hechos a los diferentes grupos que conforman el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, liderada por alias 'Iván Mordisco'. La situación plantea un desafío enorme para el gobierno colombiano y exige una respuesta integral que aborde las causas profundas del conflicto armado y garantice la seguridad de los ciudadanos





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