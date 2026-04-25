Ola de Violencia en el Suroccidente de Colombia Modifica Agenda Presidencial y Desata Debate Político

La candidata Paloma Valencia suspende su recorrido por Antioquia para acompañar a Uribe al suroccidente, tras una serie de ataques violentos atribuidos a disidencias de las FARC. La situación genera reacciones de otros candidatos y un debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad actuales.

La candidata presidencial Paloma Valencia ha modificado abruptamente su agenda de campaña, suspendiendo un previsto recorrido por el departamento de Antioquia. Este cambio se produce en el contexto de una escalada de violencia que azota el suroccidente de Colombia , y la decisión de Valencia es acompañar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una visita a la región afectada.

La situación de seguridad ha llevado a la candidata a tomar esta determinación, buscando mostrar una postura firme frente a los actos violentos y ofrecer un mensaje de respaldo a las comunidades afectadas. Valencia también ha planteado una condición contundente relacionada con su permanencia en el Congreso de la República, vinculándola a la renuncia y participación en debates del senador Iván Cepeda. Esta declaración ha generado controversia y debate en el ámbito político nacional.

La reciente ola de violencia se ha manifestado en varios incidentes graves. En Cali, Valle del Cauca, un bus cargado con explosivos fue detonado por delincuentes en las cercanías del batallón Pichincha, causando conmoción y pánico. Posteriormente, la base militar Agustín Codazzi en Palmira fue objeto de un ataque, intensificando la sensación de inseguridad en la región.

El incidente más reciente y devastador ocurrió en la vía Panamericana, donde un ataque atribuido a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha dejado un saldo trágico de siete personas fallecidas y veinte heridas. El presidente Gustavo Petro ha expresado su preocupación por estos hechos, afirmando que las disidencias buscan generar miedo con el objetivo de favorecer a la oposición en las próximas elecciones.

Otros candidatos presidenciales también han reaccionado, condenando los ataques y proponiendo diferentes estrategias para abordar la crisis de seguridad. El candidato Fajardo, por ejemplo, ha criticado la política de ‘paz total’ del gobierno actual, argumentando que ha debilitado la autoridad del Estado y generado incertidumbre en la Fuerza Pública. El senador Cepeda, por su parte, ha rechazado los atentados e instado a una investigación rápida y exhaustiva. La respuesta de las autoridades y los actores políticos ha sido diversa.

El alcalde de Cali ha identificado posibles autores del atentado en Palmira y ha ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura. Además, ha ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos por información relacionada con el atentado contra el Batallón Pichincha. La situación ha generado un debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las regiones afectadas.

Paloma Valencia, en un gesto que busca movilizar el apoyo en Antioquia, ha solicitado a los ciudadanos de ese departamento que convenzan a Álvaro Uribe para que asuma el cargo de Ministro de Defensa en caso de que ella gane las elecciones presidenciales. Este llamado refleja la estrategia de Valencia de asociarse con figuras de la derecha colombiana y proponer una política de seguridad más contundente.

La crisis también ha coincidido con otros eventos relevantes, como la devolución de Savia Salud, la situación en las cárceles colombianas, los acuerdos entre Colombia y Venezuela, y la controversia en torno a la sobretasa en la factura de luz. La compleja situación política y social del país se ve exacerbada por estos acontecimientos, generando un clima de incertidumbre y tensión





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