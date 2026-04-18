Ola de Violencia en Santander: Familias Ganaderas Atacadas en Bogotá por Presuntos Vínculos Criminales

Dos familias ganaderas de Sucre, Santander, establecidas en Bogotá como prósperos carniceros, son blanco de asesinatos y atentados. Las autoridades investigan posibles nexos con organizaciones criminales y delitos de alto impacto.

Pobladores y autoridades de Sucre, Santander , viven sumidos en el terror ante una ola de asesinatos y atentados dirigidos a dos familias ganaderas de la región, quienes años atrás emigraron a Bogotá y forjaron un próspero negocio de carnicerías en zonas de alto poder adquisitivo como Unicentro y Cedro Golf. La víctima más reciente de esta violenta espiral es Yahir Ruiz Rojas, propietario de la reconocida cadena Frigo Montreal.

Ruiz Rojas fue blanco de un brutal ataque por parte de tres sicarios el pasado lunes, justo cuando salía de uno de sus establecimientos en Usaquén. Según relatos de allegados, su supervivencia se debió al chaleco antibalas que portaba y a la rápida reacción de él y dos de sus empleados, quienes repelieron el ataque con sus armas personales. La ferocidad del atentado motivó a las autoridades de Sucre, municipio ubicado a seis horas de la capital y cuna de Ruiz Rojas, a convocar un consejo de seguridad. El encuentro busca evaluar no solo el reciente ataque sino también otros crímenes que han cobrado la vida de cuatro paisanos suyos en circunstancias que actualmente investiga la Fiscalía. Las investigaciones han revelado conexiones perturbadoras. Dos de los fallecidos resultaron ser primos de Yahir Ruiz. Mauricio Rojas González, uno de ellos, fue asesinado el 27 de septiembre de 2024 en el barrio Normandía, a manos de dos sicarios. Documentos en poder de la prensa detallan que Mauricio era propietario de negocios como Club de Carnes 100 por ciento Novillo, Distribuidora de carnes finas MR, y La Excelencia de la 100 I y II, todos en Bogotá. Yander Ruiz Rojas, hermano del carnicero atacado recientemente, admitió el parentesco con las víctimas, pero negó conocer si existía un vínculo directo entre ambos episodios. Aseguró además que su hermano no había recibido amenazas previas. Sin embargo, información previa ha revelado que un hermano de los carniceros, Ferley Ruiz Rojas, cumplió una condena de 20 años por homicidio. Adicionalmente, dos conocidos de la familia, también oriundos de Sucre, han sido asesinados recientemente en Bogotá. Familiares de los Ruiz admitieron a este medio que estas últimas dos víctimas, Víctor Manuel González Peña y Alfredo González Peña, eran conocidos de la familia aunque no parientes directos. Estos hermanos habían enfrentado procesos judiciales por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, secuestro simple y hurto calificado. El crimen de los hermanos González Peña ha suscitado especial atención. Alfredo González Peña, de 55 años, fue ultimado por sicarios al salir del velorio de su hermano Víctor, en una funeraria de la localidad de Kennedy, el pasado 31 de marzo. El modus operandi sugiere una escalada de violencia. Previamente, Víctor Manuel González Peña había sobrevivido a un atentado sicarial en el norte de Bogotá. Posteriormente, buscó refugio en una propiedad en Tuluá, Valle, donde finalmente fue localizado y acribillado mientras se desplazaba en una camioneta Nissan gris por la vía principal del municipio el 27 de marzo. Fuentes de Sucre, Santander, informaron a la prensa que días después del crimen en Tuluá, investigadores de esa localidad contactaron al municipio para recabar información. Las autoridades locales de Sucre solo pudieron confirmar que los hermanos González Peña provenían de la vereda Sabanalarga, mientras que la familia Ruiz, víctima del atentado del lunes, es originaria de la vereda Jazmín, y que entre ambos grupos existía conocimiento mutuo. Actualmente, la Fiscalía y la Policía trabajan en dilucidar los posibles nexos entre el reciente atentado contra Yahir Ruiz, los homicidios de sus primos y los de los hermanos González Peña. La indagación se intensifica dado que, además de sus negocios en Bogotá, Alfredo González Peña había sido investigado por rebelión y vinculado a una banda que aterrorizaba finqueros en Sesquilé y Chocontá, Cundinamarca. Esta organización criminal, según registros, utilizaba uniformes de la Fuerza Pública para infiltrarse en haciendas, someter a sus víctimas y, en una ocasión, intentaron violar a una mujer de la tercera edad. Se les atribuye también el robo de un tractor que presuntamente se usaría como carro bomba en Bogotá. En su momento, los investigadores vincularon a esta banda con varios coteros de Corabastos, y se indagaban nexos con las Farc, a quienes supuestamente vendían vehículos robados en Bogotá, además de la posible negociación de secuestrados y ganado sustraído. En lo que respecta al atentado contra Yahir Ruiz, se ha confirmado que Juan Camilo Cruz Beltrán, uno de los sicarios herido y capturado, se encontraba con detención domiciliaria y poseía una orden de captura vigente por otro delito, según declaraciones del alcalde de Bogotá. Las investigaciones en torno a este caso apenas comienzan, mientras la familia Ruiz Rojas ha informado que Yahir se recupera satisfactoriamente de sus heridas





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