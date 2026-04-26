Ola de Violencia Sacude a Colombia: Más de 26 Atentados en 48 Horas Dejan Decenas de Víctimas

Una serie de ataques terroristas, atribuidos a disidencias de 'Ivan Mordisco', han sumido a Colombia en el caos, con un saldo trágico de muertos y heridos en la vía Panamericana y otras regiones del país. El gobierno nacional ha prometido una respuesta contundente.

Colombia se encuentra sumida en una profunda conmoción tras una escalada de violencia que ha dejado más de 26 ataques terroristas en todo el país en las últimas 48 horas.

El incidente más devastador ocurrió el 25 de abril en el sector El Túnel, a lo largo de la vital vía Panamericana que atraviesa el departamento del Cauca. Una explosión causada por un cilindro bomba ha cobrado la vida de al menos 14 personas y ha dejado más de 20 heridos de gravedad, según las primeras informaciones proporcionadas por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

La tragedia ha sumido al departamento en un profundo luto, con familias destrozadas y una sensación de inseguridad generalizada. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud de la destrucción: vehículos destrozados, algunos volcados por la fuerza de la onda expansiva, y un cráter visible en la tierra donde ocurrió la explosión. La vía Panamericana permanece totalmente interrumpida, dificultando el tránsito y el acceso a la zona afectada.

La explosión no solo causó víctimas mortales y heridos, sino que también generó un impacto emocional significativo en la población, que se ha volcado en solidaridad con las víctimas y sus familias. La respuesta de las autoridades ha sido inmediata, con el despliegue de equipos de rescate y atención médica para atender a los heridos y restablecer el orden en la zona.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica y la amenaza persiste, lo que exige una respuesta integral y coordinada por parte del gobierno nacional. Las investigaciones preliminares apuntan a las disidencias del grupo armado 'Ivan Mordisco' como los responsables de este atentado. Se ha reportado que los terroristas habrían establecido un retén en las cercanías del lugar de la explosión con la intención de atacar a la población civil.

Este hecho confirma la intención de sembrar el terror y desestabilizar la región. Además de la explosión en El Túnel, otro atentado se registró en la vía Panamericana, en los límites entre los departamentos de Nariño y Cauca. En esta ocasión, dos artefactos explosivos de mediano poder fueron detonados, causando heridas a varias personas y daños en dos vehículos de transporte público.

El ataque se produjo en la madrugada del mismo sábado 25 de abril, en el tramo comprendido entre Mojarras y el Tablón Panamericano. Un video grabado por un conductor que circulaba por la zona se ha viralizado en redes sociales, alertando sobre la presencia de guerrilleros y aconsejando evitar el paso por la vía. El conductor relata haber escuchado la detonación de una bomba y haber visto daños en un bus de la empresa Transipiales.

Según los primeros informes, dos buses de transporte público fueron afectados en este ataque, resultando heridos de gravedad un conductor y un menor de edad. La situación en la vía Panamericana es de máxima alerta, con un fuerte despliegue de seguridad para prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de los usuarios. La respuesta del gobierno nacional ha sido contundente. El presidente Gustavo Petro ha condenado enérgicamente los atentados y ha anunciado una persecución implacable contra el grupo narcoterrorista responsable.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Petro exigió la máxima persecución mundial contra los miembros de la organización, la investigación de sus finanzas a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el despliegue de las mejores tropas para enfrentarlos y la liberación del departamento del Cauca de esta 'mafia'. Además, el presidente Petro anunció que firmará la acusación formal contra los líderes de la organización para denunciarlos ante la Corte Penal Internacional.

Estas declaraciones reflejan la determinación del gobierno de llevar a los responsables ante la justicia y de proteger a la población civil de la violencia. La comunidad internacional también ha expresado su solidaridad con Colombia y ha condenado los atentados. La situación exige una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades, así como un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La violencia no puede ser tolerada y es necesario trabajar en la construcción de una paz duradera y sostenible para todos los colombianos. La seguridad de los ciudadanos es la prioridad y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizarla. La investigación continúa para identificar y capturar a todos los responsables de estos actos terroristas





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