Ola de violencia sacude al Norte de Antioquia: tiroteo en Yarumal deja dos muertos y seis heridos

Un violento ataque armado en un establecimiento comercial del municipio de Yarumal, Antioquia, resultó en el fallecimiento de dos hombres y dejó a seis personas más heridas, generando indignación y temor en la comunidad.

La escalada de violencia en el Norte de Antioquia ha alcanzado niveles alarmantes, generando un clima de profunda zozobra entre los habitantes de la región. Si bien históricamente los conflictos armados habían estado confinados a las zonas rurales y los corredores estratégicos de montaña, la situación actual muestra un preocupante desplazamiento del accionar delictivo hacia los centros urbanos, afectando directamente la vida cotidiana de las comunidades locales.

El municipio de Yarumal ha sido el escenario más reciente de esta cruda realidad, donde un ataque armado sin precedentes ha dejado una huella de dolor y temor en sus pobladores tras una jornada que se tornó trágica en cuestión de segundos. Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial ubicado en el sector del barrio La 70, un punto de encuentro habitual para los ciudadanos que, al momento del ataque, departían tranquilamente. Según los reportes preliminares, hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego indiscriminadamente, cobrándose la vida de dos personas identificadas como Jhon Mario Eusse y Diego Edison Velásquez, quienes fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas. La escena fue captada en diversos videos difundidos en redes sociales, donde se puede apreciar el pánico colectivo de los testigos que intentaban resguardarse mientras el sonido de las detonaciones rompía la paz del municipio, evidenciando la falta de control que se vive en las calles ante la presencia de estructuras criminales que operan con total impunidad. Más allá de las víctimas mortales, el saldo de este atentado incluye a seis personas adicionales que resultaron heridas, entre ellas dos mujeres. Los afectados han sido identificados como Manuela Muñoz Vélez, Veronica Yulieth Muñoz Rodriguez, Johnny Mauricio Ossa Zapata, Robinson Arley Preciado Rúa, José Luis Cardenas Velasquez y Juan David Palacio Betancur, quienes reciben atención médica en centros asistenciales de la zona. Ante esta situación, la comunidad exige a las autoridades departamentales y nacionales un refuerzo inmediato en la seguridad y una investigación exhaustiva que permita desmantelar a los responsables. El miedo se ha apoderado de las familias de Yarumal, quienes ahora temen que cualquier espacio público sea vulnerable a este tipo de incursiones violentas que desafían la autoridad y la tranquilidad de toda la población antioqueña, mientras el Estado intenta recuperar el orden público en medio de una crisis de seguridad que no parece dar tregua





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