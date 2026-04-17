Olmedo López acepta cargos en caso de carrotanques y busca sentencia anticipada

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, uno de los testigos clave en el escándalo de corrupción de los carrotanques, acordó aceptar cargos mediante sentencia anticipada, reiterando su compromiso de colaborar con la justicia a pesar de percibir un trato desigual.

El rumbo del proceso judicial que involucra a Olmedo López , antiguo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ) y figura central como testigo en el resonante escándalo de corrupción relacionado con los carrotanques, ha experimentado una significativa modificación. Se ha llegado a un acuerdo para que López acepte cargos formalmente bajo la figura de sentencia anticipada , un mecanismo que agiliza la justicia al permitir que el acusado reconozca su culpabilidad de manera temprana.

En una reciente entrevista, el abogado defensor, José Moreno, detalló la postura de su cliente. Explicó que, a pesar de que el preacuerdo previamente negociado con la Fiscalía no prosperó en los términos esperados, la voluntad de Olmedo López de cooperar plenamente con la justicia permanece inalterable. Esta disposición, subrayó el abogado, existía incluso antes de que se formulara la imputación formal en su contra.

El letrado enfatizó que el aspecto crucial de esta situación no reside tanto en la obtención de beneficios por parte de su cliente, sino en su genuina e inquebrantable voluntad de revelar la totalidad de la verdad al país, asumiendo su rol en el esclarecimiento de los hechos. La decisión de avanzar mediante la aceptación de cargos, según el abogado Moreno, emana directamente de la propia determinación de López de asumir la responsabilidad que le corresponde y de continuar aportando información de vital importancia para el desarrollo y éxito del proceso judicial en curso.

Es destacable, según la defensa, que Olmedo López renunció voluntariamente a solicitar la libertad bajo el argumento de vencimiento de términos. Esta acción, según el abogado, evidencia de manera contundente que su principal interés no es evadir las consecuencias legales, sino más bien enfrentar la situación con entereza, dar la cara a la ciudadanía y proseguir activamente en su labor de colaboración con las autoridades.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que su cliente se sienta traicionado por la Fiscalía, el abogado José Moreno reconoció que Olmedo López sí percibe una disparidad en el trato recibido en comparación con otros individuos implicados en el mismo escándalo. López ha expresado explícitamente que no ha sentido el mismo nivel de respaldo y reconocimiento como testigo colaborador, especialmente cuando lo compara con otras personas que, según él, han proporcionado una cantidad de información considerablemente menor y, sin embargo, han obtenido mayores beneficios en sus respectivos procesos.

A pesar de estas percepciones, el defensor manifestó una firme confianza en la solidez de las instituciones y expresó su esperanza de que las posibles fallas o inconsistencias que hayan surgido durante el desarrollo del proceso no terminen por favorecer a los verdaderos artífices y máximos responsables de este complejo entramado de corrupción. El abogado insistió firmemente en que la información valiosa y detallada proporcionada por Olmedo López sí ha sido debidamente valorada por la Fiscalía y ha sido fundamental para impulsar y avanzar en otros procesos judiciales dirigidos contra otros implicados en el caso.

Contrario a algunas especulaciones, no es cierto que sus declaraciones no hayan sido tomadas en serio o no hayan sido creídas; su colaboración activa y efectiva se encuentra claramente reflejada en decisiones judiciales concretas que han permitido la formulación de imputaciones y la imposición de medidas judiciales contra varios individuos vinculados con este caso. La estrategia de acogerse a una sentencia anticipada, tal como la explicó Moreno, implica que será un juez quien, tras evaluar las circunstancias, determine la pena a imponer, considerando tanto la aceptación de responsabilidad por parte de López como el grado de colaboración que ha brindado a lo largo del proceso.

Es importante subrayar que esta decisión particular de Olmedo López no repercute ni afecta negativamente los procesos judiciales de los demás implicados, ya que cada caso se maneja de manera completamente independiente dentro del marco de la justicia ordinaria, garantizando así la autonomía de cada expediente.





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