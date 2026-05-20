Olmedo López juega su última carta y acepta cargos para buscar sentencia anticipada

El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, pieza clave en el entramado de corrupción que se origino en la UNGRD, se juega su última carta y acepta cargos para buscar someterse a una sentencia anticipada y obtener una rebaja en su condena.

Se trata de la última carta que se juega Olmedo López luego de que el Tribunal Superior de Bogotá tumbara el preacuerdo firmado con la Fiscalía.

Tras fracasar el preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación, el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, pieza clave en el entramado de corrupción que se origino en la UNGRD se juega su última carta y aceptó cargos para buscar someterse a una sentencia anticipada y obtener una rebaja en su condena. Olmedo López envió un escrito a la Fiscalía donde expresó su disposición de declararse culpable y allanarse a los delitos de De igual forma, el exdirector de la UNGRD aseguró que mantiene su disposición de colaborar eficazmente con la justicia y servir de testigo estrella contra otros congresistas, ministros y otros altos funcionario





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