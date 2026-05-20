Olmedo López se declara culpable en el caso de corrupción de los carrotanques para La Guajira

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, se declaró culpable en el caso de corrupción de los carrotanques para La Guajira. La sentencia contra él por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir se leerá el 26 de mayo.

Olmedo López , exdirector de la UNGRD , se declaró culpable en el caso de corrupción de los carrotanques para La Guajira. La sentencia contra él por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir se leerá el 26 de mayo.

López fue uno de los principales articuladores de la red de corrupción dentro del organismo. La Fiscalía logró la caída de dos preacuerdos que se habían logrado con la participación de López. La sentencia que deberá pagar por su participación en el entramado de corrupción de los carrotanques para La Guajira será leída el 26 de mayo





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UNGRD Corrupción Carrotanques Olmedo López Peculado Concierto Para Delinquir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Energía eólica en La Guajira: Línea Colectora “estará lista este año”Enlaza, una filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), responsable del proyecto de la línea de transmisión Colectora, en La Guajira y Cesar, entregó detalles del avance de la obra, que debería quedar culminada este año.

Read more »

Capturan a docente por actos sexuales contra una de sus estudiantes en Maicao, La GuajiraEl presunto implicado habría aprovechado su rol y la confianza de la familia para vulnerar los derechos de la víctima.

Read more »

Sandra Ortiz reapareció en el Congreso: “vine a pedir plata prestada, estoy ilíquida”La excongresista, vinculada al caso de la UNGRD, acudió a la sucursal de una entidad financiera que queda dentro de las instalaciones del Congreso.

Read more »

La Ungrd reanuda la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados de MonteríaEntregarán más de 24 mil ayudas en la capital de Córdoba y, para una mayor organización, la distribución fue priorizada por sectores con apoyo de las JAC.

Read more »