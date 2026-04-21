OMA logra acuerdo de reorganización empresarial mientras procesos del sector gastronómico enfrentan desafíos legales

La cadena OMA confirma un acuerdo de reorganización para salvar 477 empleos y gestionar 76.000 millones en pasivos, mientras que otros procesos del sector se ven afectados por tutelas judiciales.

La emblemática cadena de cafeterías OMA ha logrado un hito crucial en su proceso de recuperación financiera, al recibir la confirmación oficial del acuerdo de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades. Esta resolución marca un punto de inflexión para la compañía, que se encontraba enfrentando desafíos económicos significativos debido a una carga de deuda acumulada.

Según la información oficial emitida por el ente regulador, el acuerdo fue respaldado por el 76,3 por ciento de los votos de los acreedores calificados y graduados, cumpliendo así con las mayorías legales exigidas por la Ley 1116 de 2006. Con este espaldarazo, la marca se prepara para reorganizar un pasivo total cercano a los 76.000 millones de pesos, proceso que se vio facilitado tras la exclusión de obligaciones solidarias por un valor aproximado de 38.000 millones de pesos por parte de un acreedor clave. Este plan de pagos ha sido diseñado para ejecutarse durante un horizonte de diez años, permitiendo que la empresa estabilice sus finanzas sin sacrificar su capacidad operativa. El impacto positivo de esta medida no se limita únicamente a las cifras contables, sino que tiene una repercusión directa en la estabilidad laboral del país. La compañía ha ratificado su compromiso con la preservación de 477 empleos directos, un factor determinante para la tranquilidad de las familias que dependen de la operación de los 86 puntos de venta que la marca mantiene a nivel nacional. La continuidad de esta red de cafeterías y restaurantes de comida rápida asegura que el servicio a los consumidores permanezca inalterado mientras la empresa se concentra en su viabilidad a largo plazo. La Superintendencia ha destacado que el acuerdo se ajusta rigurosamente a los principios del régimen de insolvencia, garantizando la transparencia, el respeto al debido proceso y la protección de la prelación legal de los créditos, elementos fundamentales para brindar seguridad jurídica tanto a la empresa como a sus acreedores en este periodo de transición. En contraste, el panorama para otras marcas del sector gastronómico presenta complejidades adicionales. La misma Superintendencia de Sociedades informó sobre la situación de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de la cadena Presto, cuya audiencia de confirmación de reorganización tuvo que ser suspendida por orden judicial. Esta medida cautelar, decretada por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín tras una acción de tutela, obliga a pausar el proceso hasta que se resuelva una presunta vulneración del derecho de petición interpuesta por un acreedor. El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, enfatizó que este tipo de suspensiones reflejan la complejidad de los marcos legales cuando se cruzan garantías constitucionales con procesos mercantiles. Mientras el caso de OMA avanza hacia una etapa de ejecución y estabilidad operativa, la situación de otras compañías bajo reorganización recuerda la importancia de mantener una gestión impecable de las relaciones con los acreedores y el cumplimiento estricto de las normas legales para evitar obstáculos que pongan en riesgo la supervivencia de las empresas en el mercado colombiano





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