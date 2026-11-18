El canciller Omar Bula afirmó ante el Congreso que Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní operan en Colombia, respaldado por informes de inteligencia, tras romper vínculos diplomáticos con Teherán en septiembre de 2026.

El canciller colombiano Omar Bula declaró durante un debate de control político en el Congreso que organizaciones terroristas como Hezbollah, Al Qaeda y la Guardia Revolucionaria iraní cuentan con presencia en el territorio nacional. Esta afirmación se realizó en el contexto de la discusión sobre la adhesión de Colombia a la iniciativa Escudo de las Américas, respaldada por informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de agencias de inteligencia europeas.

Presencia de grupos terroristas en Colombia

Omar Bula sostuvo ante los congresistas que estos grupos armados no solo operan en Venezuela, sino que también tienen bases y actividades en Colombia. El ministro de Relaciones Exteriores señaló que su declaración se fundamenta en referencias múltiples y datos confidenciales de inteligencia, aunque no proporcionó cifras exactas ni especificó las regiones donde se desarrollarían estas operaciones.

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El jefe de la diplomacia colombiana enfatizó que no existe secreto alguno en la información compartizada por organismos internacionales. Esta transparencia informativa busca justificar la urgencia de las medidas de seguridad nacional adoptadas por el Gobierno, enmarcadas en la lucha contra el crimen transnacional que afecta la estabilidad regional.

Adhesión al Escudo de las Américas

La seguridad nacional fue el pilar central de la defensa que Omar Bula realizó para la participación de Colombia en el Escudo de las Américas. Esta iniciativa, impulsada por Estados Unidos, identifica a veinticuatro organizaciones criminales en la región, incluyendo al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. También se mencionan estructuras como Los Lobos y Los Tiguerones de Ecuador.

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El canciller destacó que América Latina concentra el ocho por ciento de la población mundial, pero representa el treinta por ciento de los crímenes y homicidios globales. Omar Bula argumentó que unirse a esta coalición es un favor a la humanidad y una necesidad vital para acabar con lo que denominó un cáncer social, reafirmando la autonomía de Colombia en la toma de decisiones.

Ruptura diplomática con Irán

Estas declaraciones se producen dos meses después de que Colombia rompiera relaciones diplomáticas con Irán el diecinueve de septiembre de dos mil veintiséis. Esta medida histórica puso fin a más de cinco décadas de vínculos establecidos en mil novecientos setenta y cinco. Horas después, el Gobierno declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por representar un peligro para la paz internacional.

Omar Bula defendió la embajada en Jerusalén Oeste como una zona no disputada y aclaró que ser amigo de Israel no implica ser enemigo de Palestina. La Cancillería anunció un reforzamiento de controles para impedir la entrada de personas asociadas con la Guardia Revolucionaria, delegando los asuntos consulares iranes en la Embajada de Colombia en Nueva Delhi.

Impacto en la política exterior

La posición oficial de Colombia se basa en principios de seguridad, justicia y protección de la vida humana por encima de ideologías partidistas. Omar Bula reafirmó que las relaciones exteriores del país buscan priorizar la institucionalidad y la defensa contra el asedio del crimen organizado.

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La declaración del canciller sienta un precedente claro en la política exterior colombiana, alineándose firmemente con las posturas de occidente frente a grupos como Hezbollah y Hamas. Esta estrategia busca fortalecer la cooperación internacional bajo el paraguas del Escudo de las Américas para desarticular las redes criminales que operan en la región.