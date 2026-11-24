Autoridades colombianas identifican al jefe de disidencias FARC Omar Pardo Galeano como responsable del atentado con carro bomba en la Gobernación del Meta que dejó 23 heridos el 23 de noviembre de 2026.

Las autoridades colombianas han identificado al cabecilla criminal Omar Pardo Galeano, conocido también como Antonio Medina, como el principal responsable del ataque con carro bomba que sacudió la ciudad de Villavicencio el lunes 23 de noviembre de 2026. Este atentado, ocurrido frente a la sede de la Gobernación del Meta, dejó un saldo de 23 personas heridas y daños materiales en el edificio departamental y sus alrededores, marcando un episodio de violencia extrema en la capital llanera.

Historial criminal del líder de disidencias FARC

El perfil de Omar Pardo Galeano revela una trayectoria delictiva compleja que incluye secuestros, homicidios y destrucción de infraestructura. Actualmente ejerce como jefe de las disidencias de las Farc en los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que su nombre aparece directamente en las primeras investigaciones tras la explosión. Su mando opera bajo la estructura que dirige alias Iván Mordisco. Este contraste es notable porque Pardo Galeano fue firmante del Acuerdo de Paz y recuperó su libertad en 2017.

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Registro de violencia y secuestros recientes

Los informes de inteligencia asocian a Antonio Medina con crímenes graves contra la población civil y la fuerza pública desde 2020. En abril de 2021, las autoridades investigaron el secuestro del teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas. Este oficial comandaba el Batallón Especial Energético y Vial N.º 18 del Ejército Nacional. Anteriormente, en marzo de 2020, su organización fue vinculada al secuestro del campesino José Desiderio Cruz García en Paz de Ariporo, Casanare. Su prontuario también incluye los homicidios de Darío Sepúlveda Parra, Jhoan Sebastián Tarache y Cristian Ríos Caballero.

Impacto en sectores productivos y militares

La actividad armada de Pardo Galeano ha golpeado constantemente al oriente del país. En septiembre de 2020, se registraron amenazas contra el director ejecutivo de Fedearroz en Saravena, Arauca. Un año después, en 2021, reportes oficiales lo relacionaron con ataques contra la Policía en Sácama e incursiones en Paz de Ariporo. La escalada continuó en 2023 con un ataque a una instalación militar en Tame, Arauca. Para 2024, se documentaron proselitismo armado y propaganda en Sácama, Támara y Paz de Ariporo. También se registraron quemas de vehículos de carga y atentados contra la infraestructura vial en Casanare.

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Posición del Gobierno ante el narcoterrorismo

Tras el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que se usarán todas las capacidades de la fuerza pública para perseguir a los responsables. El mandatario atribuyó el hecho al narcoterrorismo y aclaró su postura de no diálogo con estas estructuras. Expresó que el ataque busca presionar al gobierno para revertir el combate decisivo al crimen organizado. "Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO", señaló el jefe de Estado. Considera que la desesperación del enemigo los lleva a buscar falsos procesos de paz.

Recompensa y aclaración de la JEP

El Gobierno nacional ha ofrecido una recompensa de 150.000.000 pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado. Sin embargo, la situación legal de Pardo Galeano ha generado matices importantes. Aunque el presidente lo señaló el martes 24 de noviembre como responsable del Estado Mayor Central (EMC), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró que este hombre fue expulsado de esa jurisdicción hace tres años. Esta aclaración es relevante para determinar su estatus legal y los mecanismos de justicia que se aplicarán tras su captura, ya que no está protegido por los beneficios originales del Acuerdo de Paz.