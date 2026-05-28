OMS alerta sobre los riesgos de las bolsas de nicotina en Colombia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sobre los riesgos de las bolsas de nicotina que ya se venden en Colombia. Expertos advierten que el consumo de 'snus' puede tener efectos negativos en la salud.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) lanzó una alerta sobre los riesgos de las bolsas de nicotina que ya se venden en Colombia. Expertos advierten que el consumo de 'snus' puede tener efectos negativos en la salud.

Estos productos se conocen como 'snus' o 'pouches' y son pequeñas bolsas que se introducen entre el labio y la encía para liberar nicotina a través de la mucosa oral. Aunque no producen humo ni dejan el olor áspero del cigarrillo tradicional, la ausencia visible de estos productos es parte de su éxito: una forma de consumo silenciosa, portátil y difícil de detectar en colegios, reuniones o espacios públicos.

Según los expertos, el alcance de la sustancia va mucho más allá del mito del cigarrillo. La OMS alertó sobre la comercialización rápida de estos productos, especialmente entre los adolescentes y los jóvenes, que son objeto de una agresiva y engañosa campaña comercial. La industria tabacalera podría estar generando dependencia en la población, especialmente en menores y jóvenes cuyo desarrollo neurológico aún no termina.

Los expertos advierten que la nicotina es una sustancia química clasificada como psicoactiva que activa el cerebro y el sistema nervioso central y periférico. Activa el cerebro y el sistema nervioso central y periférico. Lo que hace es que nuestro cuerpo libere sustancias que generan sensaciones de felicidad, euforia o bienestar. El problema es que el cerebro termina dependiendo de la nicotina para producir esas respuestas.

Esa dependencia es precisamente la base de la adicción. Cuando el cuerpo deja de recibir nicotina aparecen síntomas de abstinencia y el cerebro comienza a exigir nuevas dosis para sostener los mismos estímulos químicos. La neumóloga María Fernanda Unigarro coincide en que el principal error alrededor de estos productos es pensar que el daño desaparece junto con el humo.

Hay un mito que romper y es que tenemos asociado el daño cardiovascular y el riesgo de cáncer únicamente a la combustión del cigarrillo. Pero hay informes que indican que la nicotina sola puede aumentar el riesgo de cáncer en diferentes tejidos y aumenta el riesgo cardiovascular. La especialista explica que cuando la estimulación por nicotina ocurre de forma sostenida, aumentan riesgos como hipertensión, arritmias y remodelamiento cardíaco.

También menciona efectos en otros sistemas del organismo: a nivel gastrointestinal, metabólico y neurológico. La preocupación médica se concentra especialmente en los menores de 25 años





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