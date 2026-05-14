OMS confirma que pandemia ha causado 22,1 millones de muertes en el mundo, cifra que supera ampliamente los registros oficiales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido en su informe de estadísticas sanitarias globales que la pandemia de Covid-19 ha causado cerca de 22,1 millones de muertes en el mundo, cifra que triplica los registros oficiales reportados hasta ahora. El director de la OMS ha advertido a los países sobre un posible aumento de casos de hantavirus y ha explicado que el error se debe a la dificultad que había en pandemia para poder tener cifras reales por los confinamientos.

La máxima autoridad sanitaria a nivel mundial explicó que el error se debe a la dificultad que había en pandemia para poder tener cifras reales por los confinamientos.

La Organización Mundial de la Salud estableció en su más reciente informe de estadísticas sanitarias globales que la pandemia de Covid-19 habría causado cerca de 22,1 millones de muertes en el mundo, cifra que triplica los registros oficiales reportados hasta ahora. El nuevo cálculo supera ampliamente los balances entregados durante los años más críticos de la emergencia sanitaria.

El director de la OMS pide a los países prepararse para un posible aumento de casos de hantavirus: Ya son 9 contagiados del crucer





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