OMS declara emergencia de salud pública internacional por epidemia de ébola en Congo y Uganda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia de salud pública internacional por la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes. Se ha mencionado que la situación se mantiene alta a nivel nacional y regional.

El riesgo de la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es 'bajo' a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional, Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este miércoles se declaró que el comité de emergencia reunido el martes para analizar el brote, con 51 casos confirmados, 'coincide en que la situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica'.

La OMS cuenta con un equipo sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales en la respuesta. Hemos desplegado personal, suministros y fondos para respaldar nuestra actuación' La epidemia está causada por una variante del virus, la Bundibugyo, y es la primera vez que un director general de la OMS declara una emergencia internacional -lo hizo el domingo 17 de mayo- antes de convocar un comité de emergencia para estudiar la situación.

Actualmente, la OMS ha aprobado destinar 3,9 millones de dólares de sus fondos para emergencias con el fin de responder al brote. Además, se han mencionado otros factores, como el aumento de muertes en zonas urbanas, la detección del virus en trabajadores sanitarios y el importante movimiento de población en las áreas afectadas.





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