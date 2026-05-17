La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia sanitaria global por el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, y ha incluido un mensaje sobre una emergencia pandémica.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) emitió este sábado una declaración de " emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda .

La declaración, que se da luego de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandémica", ya que la OMS rectificó la cifra de muertes por coronavirus, que fueron 22.1 millones por ocho casos de contagio confirmados el viernes por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África mostraron su preocupación por la posibilidad de trasmisión debido a la intensa movilidad poblacional y convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales.

El director de la OMS pide a los países prepararse para un posible aumento de casos de hantavirus, ya que son 9 contagiados del crucero "requires coordination and cooperation on an international scale to understand the extent of the outbreak, coordinate surveillance, prevention, and response efforts, enhance and reinforce operations, and ensure the capacity to apply control measures.

" a seguir inmediatamente medidas de aislamiento y vigilancia. La OMS pide que los países activen sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias, establezcan un centro de operaciones de emergencia e implicen a la comunidad, a través de los líderes locales, religiosos y tradicionales, así como de los curanderos, de modo que ayuden en la identificación de casos, el rastreo de contactos y la educación sobre los riesgos.

La OMS considera que el ébola es una enfermedad mortal con una tasa de mortalidad entre el 60% y el 80% y se transmite por fluidos corporales, provocando fiebres altas, debilidad poderosa y hemorragias graves. ¿Por qué se clínico hospitalario ha tratado del décimosexto en el país desde el descubrimiento del virus en 1976





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