OMS declares 'emergency of international public health concern' for Ebola outbreak in Congo, Uganda

The World Health Organization (WHO) has declared an 'emergency of international public health concern' for the new Ebola outbreak caused by the Bundibugyo virus, affecting the Democratic Republic of Congo (DRC) and Uganda. The declaration follows consultations with affected states and includes an announcement of 'emergency pandemic' as defined in the International Health Regulations (IHR) of 2005. The outbreak has led to confirmed cases, suspected cases, and presumed deaths in the Ituri province of the DRC.

La oficina del director general de la Organización Mundial de la Salud emitió este sábado una declaración de 'emergencia de salud pública de importancia internacional' por el nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda .

La declaración, que se da luego de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de 'emergencia pandémica', aunquetal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005.

Entre las condiciones que llevaron al organismo internacional a calificar la situación como emergencia están los ocho casos de contagio confirmados este viernes por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.dos laboratorios confirmaron casos, incluyendo un fallecido, sin vinculación aparente entre ellosEstos eventos constituyen una preocupación mayor debido a la posibilidad de 'propagación internacional de la enfermedad', de la cual ya se han documentado dos casos confirmados en Uganda de personas que viajaron desde la República Democrática del Congo.

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África mostraron su preocupación por la posibilidad de transmisión debido a la intensa movilidad poblacional y convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y los CDC de Estados Unidos, China y Europa.

En la declaración, la entidad sanitaria afirma que se 'requieren coordinación y cooperación a nivel internacional para comprender el alcance del brote, coordinar las medidas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad para aplicar medidas de control'. la Organización Mundial de la Salud recomendó 'activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y establecer un centro de operaciones de emergencia e implicar a la comunidad —a través de los líderes locales, religiosos y tradicionales, así como de los curanderos—, de modo que ayuden en la identificación de casos, el rastreo de contactos y la educación sobre los riesgos'.

Se trató del decimosexto en el país desde el descubrimiento del virus en 1976. Según la Organización Mundial de la Salud, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves





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