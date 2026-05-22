OMS eleva a ‘muy alto’ el riesgo por el brote de Ébola en la República Democrática del Congo y pide ayuda financiera para la respuesta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado al nivel máximo el riesgo por el brote de Ébola en la República Democrática del Congo, donde se han registrado 750 casos sospechosos y 177 muertes confirmadas. La OCHA ha aportado 60 millones de dólares como ayuda humanitaria para la respuesta a la crisis sanitaria. Alcanzaron su límite y solicitaron ayuda adicional.

La OMS eleva a ‘muy alto’ el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ( OCHA ) ha asignado 60 millones de dólares para abordar esta crisis sanitaria .

Además, ha sido evacuado un segundo ciudadano estadounidense que se encontraba en la RDC y se le ha trasladado a la República Checa, debido a su alto riesgo. Minagricultura y ANT llaman a rebajar tensiones entre los nasa y misak para evitar nuevos enfrentamientos. Según la OMS, las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas en brotes anteriores del virus del Ébola





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