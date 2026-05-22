OMS eleva la clasificación de la epidemia de ébola en la RDC a muy alto, destaca complejidad geopolítica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cambiado la calificación del nivel de riesgo de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) a una muy alta, pasando de alta a muy alta. La OMS ha destacado la velocidad con la que se propaga la enfermedad y la complejidad geopolítica y de seguridad que atraviesa el territorio africano.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ha elevado oficialmente la calificación del nivel de riesgo de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo ( RDC ) pasando de un alto a una muy alta, lo que representa el escalafón más alto de alerta contemplado por la institución a nivel nacional.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido sobre la velocidad con la que se propaga la enfermedad. La complejidad geopolítica y de seguridad del territorio africano han agravado el nivel de riesgo de la epidemia de ébola. Los combates entre las fuerzas gubernamentales congoleñas y el grupo armado M23 han dificultado las labores humanitarias y médicas. El balance de víctimas refleja la gravedad del brote, con 82 casos confirmados y siete decesos en la RDC.

Actualmente no se dispone de una vacuna ni de un tratamiento específico para combatir la cepa Bundibugyo





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