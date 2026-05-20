OMS: Tasa de contagios y muertes interesadas en Kongo y Uganda en declive a nivel global, pero altas en local y regional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado este miércoles que en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, las tasas de contagios y muertes a nivel global han comenzado a reducirse, aunque permanecen elevadas en el nivel nacional y regional. El comité de emergencia de la OMS ha analizado el brote con 51 casos confirmados y ha declarado que no es una emergencia pandémica, aunque ha advirtiendo de un aumento de casos y muertes por factores como contagios detectados en zonas urbanas, detección de contaminaos entre trabajadores sanitarios y movimiento de población en zonas afectadas. La OMS ha aprobado destinar 3,9 millones de dólares de sus fondos para abordar la crisis.

En la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda , las tasas a nivel global han comenzado a reducirse, aunque permanecen elevadas en el nivel nacional y regional, según indicó la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) este miércoles.

El comité de emergencia de la OMS reunido el martes para analizar el brote, con 51 casos confirmados, coincidió en que, aunque no constituye una emergencia pandémica, según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa. El personal, los suministros y los fondos han sido desplegados para respaldar nuestra actuación, temiendo que los casos y las muertes aumenten por factores como los contagios detectados en zonas urbanas, la detección de algunos de ellos entre trabajadores sanitarios y el importante movimiento de población en las áreas afectadas, incluidos desplazados internos por los conflictos.

La OMS ha aprobado destinar 3,9 millones de dólares de sus fondos para abordar la crisis, según ha informado el domingo 17 de mayo antes de convocar un comité de emergencia para estudiar la situación. Un ciudadano estadounidense que trabajaba en la RDC es uno de los positivos confirmados en el brot





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