Once Caldas busca refuerzo en lateral izquierdo con dos opciones contrastantes para 2026

El club colombiano evalúa dos perfiles para la posición: un veterano agente libre con experiencia y un joven prometedor de Atlético Nacional que busca minutos. La decisión se tomará en los próximos días.

El equipo de fútbol Once Caldas avanza con cautela en su planificación para el segundo semestre del año 2026, priorizando la búsqueda de un refuerzo en la posición de lateral izquierdo.

La directiva y el cuerpo técnico, liderado por el entrenador, han estado evaluando candidatos durante varias semanas y ya han reducido la lista a dos opciones principales. Una de ellas es un jugador cuyo préstamo acaba de finalizar y no será comprado por el club que lo tenía, por lo que debe regresar a su equipo original. Esta situación obliga a Once Caldas a buscar profundidad en una zona considerada clave para el esquema del técnico Arriero Herrera.

La ventaja de este futbolista es su condición de agente libre, lo que facilita las negociaciones, además de su amplia experiencia en el fútbol colombiano y su capacidad demostrada en escenarios de alta exigencia. El perfil de un jugador maduro, que pueda influir positivamente en el grupo, es justamente lo que busca el entrenador.

Sin embargo, las pretensiones salariales del entorno del jugador superan ligeramente el presupuesto que el club tenía previsto inicialmente para esa posición. La segunda alternativa es un lateral izquierdo de 23 años, considerado una de las mayores promesas del país. A diferencia del primer candidato, este jugador representa una apuesta a futuro, con dinamismo en los recorridos de ida y vuelta.

Actualmente pertenece a Atlético Nacional, donde no ha tenido el protagonismo esperado y estudia la posibilidad de buscar minutos en otro equipo. Su potencial de crecimiento es lo que más atrae al cuerpo técnico de Once Caldas, que valora su juventud y proyección.

No obstante, su situación contractual es más compleja, ya que requeriría una negociación con el club propietario para una cesión o compra. La directiva de Once Caldas busca cerrar la contratación lo antes posible para no alargar una decisión que consideran prioritaria dentro de la planificación deportiva. Con la pretemporada en curso y la necesidad de fortalecer la plantilla, los próximos días serán clave para definir cuál de las dos opciones se concretará.

Aunque el agente libre parte con ventaja por la facilidad inmediata de negociación, el joven talento de Nacional sigue siendo una opción muy atractiva por su valor a futuro. Mientras tanto, Atlético Nacional define a su nuevo gerente deportivo, con Marulanda liderando una terna de candidatos, lo que podría influir en la política de préstamos del club para el próximo semestre.

La resolución de este fichaje marcará en gran medida las aspiraciones de Once Caldas para afrontar con competitividad la segunda mitad de 2026





futbolete / 🏆 9. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Once Caldas Lateral Izquierdo Mercado De Fichajes Atlético Nacional Arriero Herrera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos debuta con victoria 4-1 sobre Paraguay en la Copa del Mundo 2026La selección estadounidense inició con autoridad su participación en la Copa del Mundo 2026 al vencer contundentemente 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el partido que abrió el Grupo D del torneo.

Read more »

Mundial 2026: Programación de partidos para este sábado 13 de junioEl principal atractivo del día será el estreno de Brasil. La 'Canarinha' buscará imponer su jerarquía

Read more »

Mundial 2026: Catar vs Suiza en vivo, Colombia femenina clasifica y novedades de Atlético NacionalCobertura completa de las noticias deportivas más relevantes: transmisión en vivo del partido entre Catar y Suiza por el Grupo B del Mundial 2026, clasificación de la Selección Colombia femenina a la Copa del Mundo, decisiones internas en Atlético Nacional y otros acontecimientos del fútbol internacional y local.

Read more »

Brasil busca su primera victoria en el Mundial 2026 ante HaitíLa selección de Brasil se prepara para su segundo partido del Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 2026, frente a Haití el 19 de junio de 2026. Tras empatar con Marruecos, Brasil necesita sumar tres puntos para acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final.

Read more »