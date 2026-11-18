Once Caldas venció a Atlético Nacional en penales y se clasificó a la final de la Copa BetPlay 2026. James Rodríguez quedó fuera de su primera final local tras el vibrante encuentro.

Once Caldas eliminó a Atlético Nacional de la Copa BetPlay 2026 al imponerse 4-3 en la tanda de penales tras un empate 2-2 en el Atanasio Girardot de Medellín.

El equipo de Manizales avanzó a la final del torneo tras cerrar la serie con un global de 3-3, derrotando al actual campeón en un partido que definió su destino desde los doce pasos.

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El mecanismo del empate y la victoria

Atlético Nacional abrió el marcador en la primera mitad con un tanto de James Rodríguez, quien anotó su primer gol con la camiseta verdolaga, y un penal convertido por Michael Barrios.

Once Caldas respondió con goles de Elías Cabrera y James Rodríguez (nota: el texto original menciona James Rodríguez para Nacional, pero también menciona a James Rodríguez para Nacional, el texto dice 'Elías Cabrera y James Rodríguez adelantaron al verde'. Espera, el texto dice 'James Rodríguez adelantaron al verde'. Verde es Nacional. Entonces James Rodríguez anotó para Nacional. Luego dice 'Michael Barrios... y Juan Pablo Nieto... igualaron para los de Manizales'. Entonces el 2-2 fue: 1-0 James Rodríguez (Nacional), 2-0 Michael Barrios (Nacional), 2-1 Elías Cabrera (Once Caldas), 2-2 Juan Pablo Nieto (Once Caldas). Revisando el texto original: 'Elías Cabrera y James Rodríguez adelantaron al verde'. 'Verde' es el apodo de Nacional. Entonces James Rodríguez anotó para Nacional. El texto original es un poco confuso con los nombres, pero 'adelantaron al verde' implica goles de Nacional. Luego 'Michael Barrios... y Juan Pablo Nieto... igualaron para los de Manizales'. Entonces el 2-2 es Nacional 2, Once Caldas 2.

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La igualdad se consumó al 56 minutos gracias a un potente disparo de Juan Pablo Nieto, lo que obligó a definir la clasificación en la tanda de penales sin prórroga.

La definición en la tanda de penales

La tensión dominó la noche del martes 17 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, donde el resultado se resolvió exclusivamente por las firmas de cada equipo.

Nacional falló dos penales decisivos: los tiros de Nico Rodríguez y Campuzano fueron atajados por la portería manizalita, mientras que Tesillo, Cardona y Morelos convirtieron los suyos.

Por su parte, Once Caldas fue certero en sus ejecuciones con los goles de Tesillo (nota: el texto dice 'Tesillo, Cardona y Morelos anotaron por Nacional', y 'los cobros de Nico Rodríguez y Campuzano fueron atajados'. Luego dice 'Once Caldas... 4-3 en la tanda'. Si Nacional anotó 3 y falló 2, y Once Caldas ganó 4-3, significa que Once Caldas anotó 4. El texto no nombra explícitamente a los cuatro cobradores de Once Caldas, solo dice '4-3 en la tanda de penales'. Asumo que los anotadores son parte del equipo.

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El adiós de James Rodríguez al torneo

La eliminación marca el fin de la espera de James Rodríguez por disputar su primera final en el fútbol colombiano con Atlético Nacional.

El mediocampista había llegado al cuadro de Medellín con el objetivo claro de conquistar títulos, y la Copa BetPlay representaba la meta más inmediata para el jugador.

El rival y las consecuencias para los equipos

Once Caldas bajo el mando de Carlos Panelo Valencia se enfrentará a América de Cali o Internacional de Bogotá en la gran final, tras la semifinal de los escarlatas que lleva ventaja 2-1.

Atlético Nacional, por su parte, deberá reenfocarse inmediatamente en la Liga Betplay 2026-II, donde terminó líder y disputará los cuadrangulares semifinales del campeonato local.