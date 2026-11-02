Once Caldas elimina a Santa Fe y clasifica a semifinales de la Copa BetPlay 2026

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Santa Fe en el Metropolitano de Techo. Jader Quiñones y Luis Felipe Gómez marcaron los goles para clasificar a las semifinales de la Copa BetPlay 2026.

Once Caldas eliminó a Independiente Santa Fe de la Copa Colombia con un triunfo contundente de dos goles a cero este domingo. El partido se disputó en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, donde el equipo manizaleño demostró superioridad táctica. Jader Quiñones y Luis Felipe Gómez fueron los artífices de la victoria que sella el pase a las semifinales del certamen.

Goles decisivos definen la eliminación cardenal

La ventaja llegó en el minuto treinta y cuatro gracias a una gran jugada individual de Jeffrey Zapata. El atacante caldense superó a dos defensores antes de asistir a Jader Quiñones, quien remató sin dificultad ante la salida del guardameta Weimar Asprilla. Poco después, Zapata tuvo otra oportunidad clara cerca del segundo palo, pero no pudo definir el gol adicional al final de la primera mitad.

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El segundo tanto llegó con el reloj marcando casi el final del tiempo reglamentario, a falta de ocho minutos. Luis Felipe Gómez aprovechó un contragolpe letal para ampliar la diferencia y dejar la clasificación asegurada. Este gol silenció a la hinchada cardenal que había viajado a Bogotá, ya que el Estadio El Campín había estado ocupado por un concierto de Ryan Castro el día anterior.

Clasificación completa y enfrentamientos de semifinales

Con este resultado se definieron los cuatro semifinalistas de la Copa BetPlay. Once Caldas se enfrentará en la siguiente ronda a Atlético Nacional, quien ya aseguró su puesto al vencer tres a dos a Independiente Medellín el dos de octubre. El conjunto verdolaga fue sólido en su victoria con goles de César Haydar, Andrés Felipe Román y un autogol contrario.

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Por otro lado, los otros dos cupos fueron para Internacional de Bogotá y América de Cali. América se clasificó tras golear cuatro a cero a Barranquilla Fútbol Club, con goles de Omar Bertel, un doblete de Tomás Ángel y uno de Edson Tortolero. La gran sorpresa del torneo, Internacional de Bogotá, eliminó a Llaneros con tantos de Ronaldo Julio, Facundo Boné, Cristian Dájome y Johan Caballero.

Las fechas exactas para las semifinales de este torneo aún no han sido anunciadas oficialmente por la organización. Los equipos ya cuentan con el espacio necesario para preparar los duelos de alta exigencia que determinarán al campeón de la Copa BetPlay 2026. La emoción del fútbol colombiano se centra ahora en estos cuatro equipos que luchan por el título máximo.