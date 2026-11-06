Once Caldas vs. Águilas Doradas y América vs. Cali: claves del Clausura

Análisis de los duelos clave de la fecha 18 del Clausura. Conoce los detalles de Once Caldas contra Águilas Doradas y América contra Deportivo Cali en la Liga BetPlay.

La fecha 18 del torneo Clausura se consolida como un momento decisivo para la clasificación a los cuadrangulares, presentando dos encuentros que determinarán el destino de los equipos en la parte alta y baja de la tabla. En el escenario del estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas se enfrenta a Águilas Doradas desde las 4:05 p.m. de este sábado en un choque directo por el octavo lugar.

Once Caldas busca acceso a cuadrangulares

Once Caldas y Águilas Doradas son rivales directos en la lucha por consolidarse en los últimos puestos de los ocho equipos que buscan su clasificación. El cuadro antioqueño, Águilas Doradas, ocupa actualmente el octavo puesto con 25 unidades, mientras que el elenco cafetero se ubica en la novena casilla con 24 puntos. Ambos equipos se encuentran en una carrera ajustada donde una sola victoria puede cambiar radicalmente la dinámica del torneo.

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El equipo caldense tiene la oportunidad de sumar 27 puntos si logra vencer a sus rivales, igualando así la línea de Millonarios. Millonarios se encuentra en la sexta posición y aún no tiene su cupo fijo asegurado en los cuadrangulares. Esta igualdad de puntos crea un escenario de alta tensión donde cualquier error puede costar la clasificación.

Historial reciente de Águilas Doradas

Águilas Doradas busca ingresar a sus primeros cuadrangulares en tres años, un objetivo que se complica con la proximidad del cierre de la fase regular. La última vez que el elenco antioqueño logró acceder a esta instancia fue durante el Clausura de 2023. Sin embargo, en aquella oportunidad no pudieron avanzar tras enfrentarse a DIM, Junior y Cali en su grupo.

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Por otro lado, el elenco de Once Caldas no accede a esa misma instancia desde el segundo semestre de 2024. En ese periodo, compartieron grupo con equipos como Tolima, Junior y América, resultados que han marcado la trayectoria reciente del club cafetero en el fútbol colombiano.

América y Deportivo Cali compiten por ventaja deportiva

El segundo duelo que roba la atención en la penúltima fecha de la Liga se desarrolla en el estadio Pascual Guerrero. En este encuentro, el equipo dirigido por David González se enfrenta al Deportivo Cali, dirigido por Rafael Dudamel, desde las 8:15 p.m. Este partido no solo es especial por ser un emparejamiento regional, sino por la importancia de los puestos en juego.

Se enfrentan América, que ocupa el segundo lugar con 35 puntos, y Deportivo Cali, que está en la tercera posición con 33 unidades. Ambos clubes están en competencia directa por los primeros puestos de la tabla de posiciones, los cuales otorgan la "ventaja deportiva" fundamental para las fases finales.

Detalles tácticos y posicionamiento de los equipos

América de Cali se mantiene a un punto de Nacional, que lidera la tabla y recibe al Pereira en el Atanasio Girardot a las 6:10 p.m. del sábado. Esta diferencia de un solo punto hace que el rendimiento del equipo escarlata sea crucial para mantener la presión sobre el líder. La estabilidad en la punta del torneo depende de estos resultados clave.

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Deportivo Cali, por su parte, está a dos unidades del líder Nacional. Quien gane este partido podría casi asegurar el "punto invisible", una ventaja estadística que ayuda a los equipos a meterse en las finales de la Liga. La obtención de este punto adicional puede ser la diferencia entre la clasificación directa y un desempate complicado en el futuro.

La situación actual de los equipos muestra una competencia feroz donde cada partido cuenta doble. La lucha por el octavo lugar entre Once Caldas y Águilas Doradas define quién entra a la lucha final desde una posición más cómoda. Mientras tanto, el choque entre América y Deportivo Cali define quién lidera la zona alta y obtiene la ansiada ventaja deportiva.

Los aficionados y analistas deben prestar atención a cómo se desarrollan estos dos duelos, ya que sus resultados definirán gran parte del panorama del torneo. La precisión en cada jugada y la capacidad de aprovechar los momentos clave serán fundamentales para el éxito de los clubes implicados. El Clausura entra en su recta final con estas definiciones cruciales.