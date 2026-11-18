El reglamento de la Dimayor asigna la localía del partido de vuelta a Once Caldas. Conoce los detalles de la final de la Copa BetPlay 2026 contra América de Cali.

La final de la Copa BetPlay 2026 ha encontrado a sus dos protagonistas definitivos en un duelo que promete ser intenso. Once Caldas y América de Cali son los clubes que chocarán por la copa, pero la pregunta sobre quién recibirá a su rival en Manizales o Cali ya tiene respuesta oficial. La organización deportiva estableció este orden basándose en criterios técnicos claros.

Reglamento define localía de la final

El artículo 16 del reglamento de la Copa BetPlay establece las reglas para las fases IV y V. Cuando ambos finalistas pertenecen a la misma división, el equipo con mejor posición en la tabla al cierre del primer semestre juega el partido de vuelta como local. Esta norma excluye dudas sobre la sede del encuentro decisivo. Once Caldas cumple con el requisito exigido por la normativa.

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Diferencia de gol decide el orden

Al finalizar las competiciones del primer semestre de 2026, Once Caldas y América de Cali empataron en puntos con 34 cada uno. Sin embargo, el conjunto manizaleño se situó por encima gracias a una ventaja técnica en la diferencia de goles. Esta métrica fue el factor determinante para la jerarquía en la tabla.

Clasificación técnica entre los finalistas

La Tabla de Reclasificación Total muestra a Once Caldas en el quinto lugar con 34 puntos y una diferencia de gol de más ocho. América de Cali completó el sexto puesto con los mismos 34 puntos, pero solo sumó una diferencia de gol de más seis. Esta brecha numérica otorgó el privilegio de localía al equipo albo.

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Sedes oficiales para los encuentros

El orden de los partidos se confirmó de manera oficial y detallada. El partido de ida se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde América de Cali recibirá al rival. El compromiso de vuelta tendrá como sede el estadio Palogrande en Manizales, donde Once Caldas buscará el título ante su afición.

Impacto deportivo y próximas acciones

Esta definición reglamentaria cierra cualquier debate sobre la sede del segundo encuentro. El equipo de América deberá buscar una ventaja en su estadio para llegar con opciones al duelo final. Por su parte, Once Caldas tiene la oportunidad de definir el campeonato con la ventaja de jugar en casa.