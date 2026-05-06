Onda tropical se acerca a Colombia: alertas por lluvias y preparativos ante posible Fenómeno El Niño

Una onda tropical se aproxima a Colombia, generando alertas por lluvias intensas. La UNGRD activa protocolos ante la posible llegada del Fenómeno El Niño. Además, avances en el metro de Bogotá y la ruta logística de las flores colombianas.

Una onda tropical se acerca a Colombia, generando alertas en varias regiones del país. Según los reportes técnicos, este fenómeno meteorológico consiste en una perturbación atmosférica que transporta altos niveles de humedad, lo que podría desencadenar fuertes lluvias en los próximos días.

Su paso por la costa Caribe podría provocar cambios en la velocidad del viento y en la altura de las olas. Sin embargo, los expertos indican que actualmente el sistema atraviesa una capa de aire seco, lo que podría debilitar su intensidad. A pesar de esta posible atenuación, se prevén precipitaciones, especialmente en las tardes, debido a la interacción de la onda con otros sistemas meteorológicos.

La onda tropical, que se originó cerca de las costas de África, aún se encuentra lejos del continente americano, pero su aproximación ha puesto en alerta a las autoridades. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha activado protocolos de contingencia ante la posible evolución de las condiciones climáticas en el país. La entidad ha emitido directrices técnicas y operativas para enfrentar la eventual llegada del Fenómeno El Niño en el segundo semestre de 2023.

El director general de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, destacó que estas medidas buscan establecer un marco de preparación y alistamiento ante la creciente probabilidad de que El Niño se desarrolle en Colombia. Las instrucciones están dirigidas a diversos actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), incluyendo gobernadores, alcaldes, coordinadores de gestión del riesgo, corporaciones autónomas regionales, organismos de control y organizaciones sociales.

Mientras tanto, en Bogotá, la primera línea del metro ha alcanzado un avance del 77,53% en abril, con progresos significativos en las estaciones 1 y 2 del sistema. Este avance representa un paso importante en la infraestructura urbana del país, que busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.

En otro orden de ideas, la ruta logística que lleva las flores colombianas desde la finca hasta los aviones, especialmente en fechas como el Día de la Madre, destaca la importancia del sector floral en la economía nacional. Este proceso, que involucra a miles de trabajadores y empresas, es un ejemplo de la capacidad de exportación y producción del país





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