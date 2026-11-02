ONU aprueba fin de mandato rural en Misión Paz de Colombia

El Consejo de Seguridad de la ONU retiró la verificación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. Colombia asume la soberanía total sobre este componente clave del proceso de 2016.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la modificación del mandato de la Misión de Verificación al Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia. Esta decisión estratégica pone fin a la supervisión internacional directa sobre la Reforma Rural Integral del tratado histórico. La votación se realizó el pasado 30 de octubre y refleja un cambio fundamental en la arquitectura de seguimiento de la paz en el país suramericano.

Soberanía y eliminación del mandato rural

La resolución implica que la verificación de los componentes agrarios y territoriales del acuerdo pasará exclusivamente bajo la responsabilidad de las instituciones colombianas. El presidente Abelardo De la Espriella celebró públicamente este resultado al señalar que Colombia ahora asume plenas soberanía y responsabilidades en múltiples frentes políticos. La Misión dejará de auditar la ejecución de la Reforma Rural Integral para concentrarse en otros aspectos del proceso.

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El embajador Mauricio Gaona, representante de Colombia ante la ONU, lideró la defensa diplomática de la propuesta que buscaba este ajuste estructural. Su intervención frente a la sala de las Naciones Unidas fue fundamental para lograr el respaldo unánime de los quince miembros del Consejo de Seguridad. Este movimiento permite al Estado colombiano dirigir los mecanismos de implementación sin la intermediación de observadores externos en materia agraria.

Postura oficial y argumentos de la administración

El presidente De la Espriella enfatizó que la paz no puede ser sinónimo de impunidad ni la soberanía un tema negociable en el escenario internacional. Su mensaje fue claro al afirmar que Colombia necesita una paz fundamentada en la seguridad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones estatales. Esta postura busca reafirmar la capacidad del Estado para definir, dentro del marco constitucional, sus propios compromisos internos.

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El Canciller Omar Bula fue el interlocutor principal que llevó la solicitud oficial ante el órgano de la ONU para eliminar este componente del mandato. La ponencia presentada por Reino Unido recogió esta iniciativa y obtuvo los 15 votos favorables necesarios para su aprobación. Aunque China, Rusia, Liberia y Dinamarca cuestionaron la medida, ninguno de los miembros votó en contra ni se abstuvo durante el proceso de decisión.

Críticas internacionales y sectores opositores

La nueva orientación ha generado una polarización significativa entre los principales actores políticos y la opinión pública nacional. Humberto de la Calle, uno de los principales negociadores del acuerdo original, calificó la retórica actual como un acto de autoflagelación inaceptable para la imagen internacional del país. Consideró que criticar el tratado desde dentro de las Naciones Unidas equivale a desestimar los logros históricos alcanzados en La Habana.

El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del proceso de paz, también manifestó su rechazo frontal a las declaraciones del embajador Gaona. Santos sostuvo que afirmar que el Acuerdo de Paz de 2016 no es un modelo para el mundo demuestra un desconocimiento de los procesos de paz globales. Su posición resalta la tensión entre la visión actual del gobierno y la narrativa histórica consolidada durante la última década.

Impacto futuro y próximos pasos

A partir de este cambio, la Misión de Verificación concentrará exclusivamente su labor en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad. Este enfoque selectivo permite que Colombia gestione la implementación de la Reforma Rural Integral con autonomía total bajo la ley nacional. La próxima fecha clave para el debate público será el 24 de noviembre, cuando se cumple una década de la firma final del acuerdo.