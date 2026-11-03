ONU aprueba modificación de Misión de Verificación en Colombia

El Consejo de Seguridad de la ONU extendió la Misión de Verificación en Colombia hasta octubre de 2027, retirando el seguimiento a la Reforma Rural Integral para enfocarse en excombatientes y seguridad.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció este lunes el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la propuesta del Gobierno colombiano para modificar el mandato de la Misión de Verificación. El órgano internacional aprobó la Resolución 2833 (2026) con 15 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, reafirmando la posición de Bogotá.

Aprobación de la Resolución 2833 (2026)

La Resolución 2833 (2026) prolonga el acompañamiento de la ONU hasta el 31 de octubre de 2027, pero con un alcance significativamente más restringido que las versiones anteriores. Este instrumento legal permite a Colombia recuperar la soberanía sobre la implementación de ciertos capítulos del Acuerdo de Paz, desplazando la responsabilidad de la verificación internacional hacia las instituciones nacionales.

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El presidente De la Espriella destacó que la decisión reafirma la capacidad del Estado para asumir sus compromisos dentro del marco constitucional y legal. En sus redes sociales, el mandatario expresó su agradecimiento a los quince miembros del Consejo de Seguridad y reconoció el trabajo del equipo diplomático encabezado por el embajador Mauricio Gaona durante las gestiones en Nueva York.

Nuevos alcances de la Misión de Verificación

A partir de esta modificación, la Misión de Verificación de la ONU se centrará exclusivamente en dos ejes fundamentales: la reincorporación económica, social y política de los excombatientes, y las garantías de seguridad para ellos, sus familias y las comunidades afectadas por el conflicto. Este enfoque representa un retorno a las funciones originales que la Misión tenía antes de ampliaciones previas.

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La Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo Final firmado en noviembre de 2016, quedará fuera del scope de la verificación internacional. Esta tarea pasa a ser responsabilidad exclusiva de las instituciones colombianas. La inclusión de este punto en la misión se había logrado previamente mediante la Resolución 2673, aprobada en enero de 2023, lo cual fue revertido con la votación de este lunes.

Posiciones de Colombia y los Estados Miembros

El embajador Mauricio Gaona defendió los cambios ante el organismo multilateral, argumentando que la presencia de las Naciones Unidas debe complementar, no sustituir, la acción del Estado. Gaona señaló que Colombia enfrenta amenazas persistentes como carteles de droga, guerrillas, organizaciones criminales y desplazamiento forzado, lo que requiere un enfoque diferenciado.

"Entendemos que esta resolución significa que la presencia de las Naciones Unidas es tan importante como la presencia del Gobierno", afirmó Gaona, quien también criticó el balance actual del proceso de paz. El representante colombiano declaró que el país lucha contra las consecuencias del conflicto y reafirmó que la administración no está en contra de la paz, sino en contra de la impunidad.

El embajador del Reino Unido recordó durante la sesión que más de 11.000 excombatientes siguen desmovilizados al cumplirse diez años de la firma del acuerdo. Este miembro del Consejo advirtió que la violencia y la evolución de las dinámicas del conflicto continúan amenazando a las comunidades, resaltando la necesidad de mantener una vigilancia adecuada.

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Impacto en la soberanía y los compromisos internacionales

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que su apoyo a la renovación de la Misión dependió crucialmente de la llegada de Abelardo De la Espriella a la Presidencia. Washington comunicó que, sin esta administración, no habría respaldado la extensión del mandato con las condiciones actuales, lo que evidencia un cambio en la postura diplomática regional.

Antes de esta modificación, la Resolución 2798 ya había retirado de la Misión la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del capítulo étnico del acuerdo. Esta sucesión de ajustes demuestra la estrategia de Colombia para reducir progresivamente la intervención externa en asuntos internos de política pública.

El presidente De la Espriella concluyó su mensaje enfatizando que la paz no puede ser sinónimo de impunidad ni la soberanía negociable. Afirmó que Colombia necesita una paz con seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional, marcando una nueva etapa en la implementación del Acuerdo de Paz.