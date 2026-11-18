La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia exigió protección para Ana Cristina Restrepo tras recibir amenazas por su labor periodística y debate con Jerome Sanabria sobre el Acuerdo de Paz.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia emitió un comunicado oficial rechazando los mensajes estigmatizantes y los ataques personales dirigidos contra la periodista Ana Cristina Restrepo. Este pronunciamiento surge en respuesta a una intensa controversia pública generada por las discrepancias ideológicas entre la comunicadora y la creadora de contenido y activista Jerome Sanabria, específicamente en torno al Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc.

Requisitos de seguridad para la comunicadora

El organismo internacional afirmó categóricamente que ninguna periodista debería ver amenazada su integridad, su seguridad o su labor periodística por el ejercicio de su profesión o por la expresión de sus opiniones. La ONU identificó que entre los señalamientos difundidos en redes sociales existen acusaciones que vinculan a Restrepo con la antigua guerrilla, las cuales carecen de ningún sustento factual. Ante esta situación, la entidad solicitó a las autoridades competentes revisar con urgencia las condiciones de seguridad de la periodista y establecer, en coordinación con ella, las medidas necesarias para garantizar su protección.

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Origen del conflicto mediático entre sectores

El intercambio de declaraciones se originó a raíz de las posiciones opuestas de ambas figuras frente al proceso de desmovilización y la manera de referirse a quienes pertenecieron a las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La controversia se intensificó durante la participación de Jerome Sanabria en un panel periodístico transmitido por RCN. En esa intervención, la activista cuestionó la implementación del acuerdo y sostuvo enfáticamente que los antiguos integrantes de esa agrupación ilegal no podían ser considerados excombatientes legítimos.

Afirmaciones polémicas sobre territorio y disidencias

Sanabria declaró públicamente que las Farc no son excombatientes porque, según su criterio, no se desmovilizaron y siguen delinquiendo. Además, se refirió a la presencia de las disidencias en el territorio nacional, afirmando que hoy tienen una presencia en el 36% del territorio colombiano. La activista sostuvo que, después de que el Acuerdo de Paz prometiera que la violencia con esta guerrilla se iba a acabar, el país ahora debe enfocarse en la violencia contra otras guerrillas, lo que contradice las promesas iniciales de paz integral.

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Defensa del rigor periodístico y la verificación

Estas declaraciones motivaron una respuesta directa de Ana Cristina Restrepo, quien cuestionó el sustento de las afirmaciones de la activista y señaló que este tipo de intervenciones afecta distintos ámbitos del debate público. Restrepo argumentó que tales acciones le hacen daño al periodismo, a la democracia, al proceso de paz y a los firmantes que han cumplido con su compromiso. Asimismo, cuestionó el rigor de Sanabria para abordar el tema, mencionando la necesidad imperante de contar con reportería, documentación y verificación exhaustiva de los datos presentados.

Acusaciones cruzadas y seguimiento internacional

Jerome Sanabria respondió con nuevos señalamientos contra Restrepo y otros sectores que respaldaron el Acuerdo de Paz. En una de sus publicaciones afirmó que los bien pensantes como Ana Cristina Restrepo son los principales responsables del Acuerdo que, según ella, le dio impunidad a las Farc. También cuestionó el cumplimiento de los compromisos relacionados con la reparación a las víctimas, la entrega de bienes y la revelación de rutas del narcotráfico, sumando referencias al reclutamiento de menores y a las consecuencias para miles de niños y niñas. Ante estos sucesos, ONU Derechos Humanos aseguró que seguirá dando seguimiento a la situación de la periodista Restrepo para garantizar el ejercicio seguro de su labor.